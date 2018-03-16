Минько: «ЦСКА повезло с «Арсеналом» в 2006-м. Думаю, и теперь удача будет на нашей стороне»

Причем тот Арсенал был сильнее. С Леманном и Анри. Хотя и у нас были Вагнер и Карвальо. В общем, случиться может все, что угодно. Чудес не ждем, но при этом будем очень рады, если удастся пройти дальше.
Бывший защитник ЦСКА Валерий Минько прокомментировал результаты жеребьевки четвертьфинала Лиги Европы, заявив, что армейцам должно повезти в матчах с «Арсеналом», как это уже случалось более 10-ти лет назад.
Напомним, в сезоне-2006/07 в Лиге чемпионов на групповом этапе красно-синие дома обыграли «канониров» (1:0), а в гостях сумели отстоять нулевую ничью.
– В 1/4 финала Лиги Европы ЦСКА сыграет с лондонским «Арсеналом». Грозный достался соперник?
– Посмотрим хороший футбол. Болельщики смогут увидеть сильный клуб.
– По мнению Романа Бабаева, после «Атлетико» «Арсенал» – самый сильный клуб в розыгрыше. Согласны с этим?
– Я бы не стал забывать и про другие команды. «Зальцбург» неплоха команда, «Лейпциг» тоже. А что касается «Арсенала», почему бы нам его не пройти?
– Это, кстати, уже случалось в групповом турнире Лиги чемпионов-2006/07, когда дома армейцы победили 1:0, а выездная встреча закончилась ничьей – 0:0.
– Нам тогда повезло. Думаю, что и сейчас тоже повезет. Будем на это надеяться. Мы видели, что армейцы сыграли вчера с «Лионом» на высоком уровне, с хорошим прессингом, контролем мяча и самоотдачей. Почему бы не сыграть также с англичанами? Тем более, что на «Арсенал» наши ребята могут еще лучше настроиться. Есть шанс попасть в полуфинал. Это очень серьезная мотивация.