Минько: «ЦСКА повезло с «Арсеналом» в 2006-м. Думаю, и теперь удача будет на нашей стороне»

Бывший защитник ЦСКА Валерий Минько прокомментировал результаты жеребьевки четвертьфинала Лиги Европы, заявив, что армейцам должно повезти в матчах с «Арсеналом», как это уже случалось более 10-ти лет назад.

Напомним, в сезоне-2006/07 в Лиге чемпионов на групповом этапе красно-синие дома обыграли «канониров» (1:0), а в гостях сумели отстоять нулевую ничью.

– В 1/4 финала Лиги Европы ЦСКА сыграет с лондонским «Арсеналом». Грозный достался соперник?

– Посмотрим хороший футбол. Болельщики смогут увидеть сильный клуб.

– По мнению Романа Бабаева, после «Атлетико» «Арсенал» – самый сильный клуб в розыгрыше. Согласны с этим?

– Я бы не стал забывать и про другие команды. «Зальцбург» неплоха команда, «Лейпциг» тоже. А что касается «Арсенала», почему бы нам его не пройти?

– Это, кстати, уже случалось в групповом турнире Лиги чемпионов-2006/07, когда дома армейцы победили 1:0, а выездная встреча закончилась ничьей – 0:0.

– Нам тогда повезло. Думаю, что и сейчас тоже повезет. Будем на это надеяться. Мы видели, что армейцы сыграли вчера с «Лионом» на высоком уровне, с хорошим прессингом, контролем мяча и самоотдачей. Почему бы не сыграть также с англичанами? Тем более, что на «Арсенал» наши ребята могут еще лучше настроиться. Есть шанс попасть в полуфинал. Это очень серьезная мотивация.