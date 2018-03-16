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    Минько: «ЦСКА повезло с «Арсеналом» в 2006-м. Думаю, и теперь удача будет на нашей стороне»

    Бывший защитник ЦСКА Валерий Минько прокомментировал результаты жеребьевки четвертьфинала Лиги Европы, заявив, что армейцам должно повезти в матчах с «Арсеналом», как это уже случалось более 10-ти лет назад.

    Напомним, в сезоне-2006/07 в Лиге чемпионов на групповом этапе красно-синие дома обыграли «канониров» (1:0), а в гостях сумели отстоять нулевую ничью.

    – В 1/4 финала Лиги Европы ЦСКА сыграет с лондонским «Арсеналом». Грозный достался соперник?

    – Посмотрим хороший футбол. Болельщики смогут увидеть сильный клуб.

    – По мнению Романа Бабаева, после «Атлетико» «Арсенал» – самый сильный клуб в розыгрыше. Согласны с этим?

    – Я бы не стал забывать и про другие команды. «Зальцбург» неплоха команда, «Лейпциг» тоже. А что касается «Арсенала», почему бы нам его не пройти?

    – Это, кстати, уже случалось в групповом турнире Лиги чемпионов-2006/07, когда дома армейцы победили 1:0, а выездная встреча закончилась ничьей – 0:0.

    – Нам тогда повезло. Думаю, что и сейчас тоже повезет. Будем на это надеяться. Мы видели, что армейцы сыграли вчера с «Лионом» на высоком уровне, с хорошим прессингом, контролем мяча и самоотдачей. Почему бы не сыграть также с англичанами? Тем более, что на «Арсенал» наши ребята могут еще лучше настроиться. Есть шанс попасть в полуфинал. Это очень серьезная мотивация.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.03.2018 17:48
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24996

      bset 16 марта 2018, 23:03

      Причем тот Арсенал был сильнее. С Леманном и Анри. Хотя и у нас были Вагнер и Карвальо. В общем, случиться может все, что угодно. Чудес не ждем, но при этом будем очень рады, если удастся пройти дальше.

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > bset 20 марта 2018, 00:01

      Помню тот сумасшедший матч!!!Успехов Армейцам и удачи как тогда)))

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