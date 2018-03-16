Натхо уверен, что ЦСКА по силам обыграть любую команду, включая «Арсенал»

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо после жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы выразил радость, что в соперники армейцам достался «Арсенал». По словам израильтянина, он любит играть против английских команд.

Также футболист подчеркнул, что красно-синим по силам обыграть практически любого соперника.

«Все знают, что «Арсенал» – сильная команда. Предпочтений относительно выбора соперника у меня не было. На этой стадии остались только клубы высокого уровня, и не так важно, кто именно тебе достанется. Вместе с тем я рад, что предстоит сразиться именно с «Арсеналом»: мне нравится играть против английских команд.

Шансы пройти дальше у нас есть. Перед ответным матчем с «Лионом» все отдавали предпочтение французам, но в итоге в четвертьфинал вышли мы. Особенность ЦСКА в том, что мы способны как проиграть более слабой команде, так и победить практически любую (улыбается). Спокойно будем готовиться к матчам с лондонцами и настраиваться на борьбу», – сказал Натхо.