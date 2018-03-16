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    Натхо уверен, что ЦСКА по силам обыграть любую команду, включая «Арсенал»

    Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо после жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы выразил радость, что в соперники армейцам достался «Арсенал». По словам израильтянина, он любит играть против английских команд.

    Также футболист подчеркнул, что красно-синим по силам обыграть практически любого соперника.

    «Все знают, что «Арсенал» – сильная команда. Предпочтений относительно выбора соперника у меня не было. На этой стадии остались только клубы высокого уровня, и не так важно, кто именно тебе достанется. Вместе с тем я рад, что предстоит сразиться именно с «Арсеналом»: мне нравится играть против английских команд.

    Шансы пройти дальше у нас есть. Перед ответным матчем с «Лионом» все отдавали предпочтение французам, но в итоге в четвертьфинал вышли мы. Особенность ЦСКА в том, что мы способны как проиграть более слабой команде, так и победить практически любую (улыбается). Спокойно будем готовиться к матчам с лондонцами и настраиваться на борьбу», – сказал Натхо.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    16.03.2018 17:14
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 16 марта 2018, 18:40

      Бибрас, не все отдавали предпочтение Лиону, мы, болельщики оптимистично
      рассматривали эту встречу и надеялись на победу ЦСКА и выход в 1/4 ЛЕ.

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 16 марта 2018, 17:45

      Главное в Лондоне хорошо отыграть,а дома можем и выиграть!!!
      Хотя ЦСКА в гостях армейцы лучше играют!!!!

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      Рейтинг: +2460

      Аид666 16 марта 2018, 17:26

      Шапками не забрасывайтесь, и хорошей игры!

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