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    Кокорин, Дриусси и Паредес – в стартовом составе «Зенита» на матч с «РБ Лейпцигом»

    Стали известны стартовые составы «Зенита» и «РБ Лейпцига» на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы.

    «Зенит»: Лунев, Кришито, Мевля, Иванович, Смольников, Паредес, Краневиттер, Жирков, Ригони, Кокорин, Дриусси.

    «РБ Лейпциг»: Гулачи, Бернардо, Орбан, Упамечано, Клостерманн, Кейта, Демме, Брума, Форсберг, Вернер, Огустен.

    Матч пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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    Источник: УЕФА

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    15.03.2018 19:56
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 15 марта 2018, 20:57

      Вперед, Зенит!

      0
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      Рейтинг: +732

      rammax fcsm 15 марта 2018, 20:39

      а гена -дурачок ещё сегодня не сказал, что паредес - пи.дерест??

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 15 марта 2018, 20:37

      посмотрел как сейчас пиндорят нашего чемпиона и как же обидно и жалко наших кривоногих футболеров спрашивается на кой нам это надо? тратятся огромные гос-ные деньги и как в трубу или под откос давно пора запретить Газпрому и РЖД и др гос корпорациям вкладывать в эти недокоманды почему Президент позволяет все это!!!! может стоит сменить руководство лично я не пойду на выборы надоело уже как нас шпиняют на всех уровнях а нам вместо всего этого показывают развод Джигарханяна с его молодой алчной женой какие то внебрачные дети умерших или еще здравствующих артистов зачем все это????устраивают цирк Жириновский и Собчак тратя огромные деньги на эти никому не нужные выборы

      -1
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      Рейтинг: +8840

      GoLenaStop 15 марта 2018, 20:16

      Надо выигрывать у германцев, иначе не понять просеры в нашем Чемпионате...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 15 марта 2018, 20:13

      Матч во многом определяющий! Как говорится, - сейчас или будет поздно...
      Хоть где-то надо удочку закинуть в надежде на борьбу и удачу...

      2
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      Рейтинг: +1096

      Братья Васильевы 15 марта 2018, 20:07

      Атакующий состав.

      8
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      Рейтинг: +1309

      AlfavitЪ 15 марта 2018, 20:04

      Кирдык колбасникам.

      9
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