Кокорин, Дриусси и Паредес – в стартовом составе «Зенита» на матч с «РБ Лейпцигом»

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «РБ Лейпцига» на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы.

«Зенит»: Лунев, Кришито, Мевля, Иванович, Смольников, Паредес, Краневиттер, Жирков, Ригони, Кокорин, Дриусси.

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Бернардо, Орбан, Упамечано, Клостерманн, Кейта, Демме, Брума, Форсберг, Вернер, Огустен.

Матч пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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