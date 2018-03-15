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    ФИФА объединит ЧМ для команд до 17 и 20 лет в турнир-U18. В нем будут участвовать 48 сборных

    Руководство ФИФА решило ликвидировать чемпионаты мира среди команд до 17 и 20 лет. На смену этому формату придет общий турнир с возрастным критерием до 18 лет. Количество участников расширится до 48, а турнир будет проходить каждый год.

    Реформа обсуждалась с середины 2017 года и, скорее всего, будет утверждена на совете федерации в колумбийской Боготе, сообщает Globo.

    Ожидается, что первый чемпионат мира-U18 состоится в 2020 году.

    Первенство мира среди команд до 17 лет впервые состоялось в 1985 году. Рекордсменом по количеству побед на турнире является команда Нигерии, побеждавшая пять раз. Лучший показатель по победам на ЧМ-U20, запущенном в 1977 году, имеет сборная Аргентины.

    Источник: Globo

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    15.03.2018 17:07
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 15 марта 2018, 18:36

      Между прочим первый турнир U-20 выиграл СССР.

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      Рейтинг: +1055

      3ton 15 марта 2018, 17:26

      Интересный будет турнир

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