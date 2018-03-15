ФИФА объединит ЧМ для команд до 17 и 20 лет в турнир-U18. В нем будут участвовать 48 сборных

Руководство ФИФА решило ликвидировать чемпионаты мира среди команд до 17 и 20 лет. На смену этому формату придет общий турнир с возрастным критерием до 18 лет. Количество участников расширится до 48, а турнир будет проходить каждый год.

Реформа обсуждалась с середины 2017 года и, скорее всего, будет утверждена на совете федерации в колумбийской Боготе, сообщает Globo.

Ожидается, что первый чемпионат мира-U18 состоится в 2020 году.

Первенство мира среди команд до 17 лет впервые состоялось в 1985 году. Рекордсменом по количеству побед на турнире является команда Нигерии, побеждавшая пять раз. Лучший показатель по победам на ЧМ-U20, запущенном в 1977 году, имеет сборная Аргентины.