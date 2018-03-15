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    Добровольский: «Зениту» против «Лейпцига» будет очень сложно. Не проиграть бы крупно»

    Экс-полузащитник «Фортуны» Игорь Добровольский поделился ожиданиями от ответной встречи «Зенита» и «РБ Лейпциг» в Лиге Европы.

    «Не вижу «Зенит» в следующем раунде Лиги Европы, потому что «Лейпциг» играет здорово. Это же немцы, им без разницы, дома играть или на выезде.

    «Зенит» забил мяч на выезде? Ну молодцы. Но как играют, так и получат. «Зениту» против «Лейпцига» будет очень сложно. Не проиграть бы крупно. Питерский клуб же «не усилился», по словам Манчини. Им же вечно игроков не хватает», — сказал Добровольский.

    Напомним, в первом матче подопечные Манчини уступили со счетом 1:2.

    Ответный начнется сегодня в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.03.2018 14:54
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 15 марта 2018, 21:01

      Добровольский, хоть и нехороший человек, но разбирается в футболе и не ангажирован. Поэтому в отличие от бредней Булавина и прочих Икспертов говорит довольно очевидные вещи.

      0
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 15 марта 2018, 17:38

      Темп в Германии другой. Возможно самый высокий в мире, хотя англичане естественно поспорят. У нас же всё оооочень медленно, на таких скоростях играть не привыкли, к тому же техническое недооснащение. До сих пор , как от пеньков мяч отскакивает ,и при передаче скачет по газону. А мы тут ЧМ выиграть собрались.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +577

      yurdin 15 марта 2018, 16:43

      Добрик прав.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 15 марта 2018, 15:14

      ставлю на быков

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1026

      lotsman 15 марта 2018, 15:05

      Зенит выйдет в следующий раунд, на зло всем злопыхателям.

      7
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      Рейтинг: +1101

      edw7777 > lotsman 15 марта 2018, 18:41

      Дай бог!!!

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 15 марта 2018, 15:01

      прав..,****,четыре буквы.(

      1
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