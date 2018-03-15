Добровольский: «Зениту» против «Лейпцига» будет очень сложно. Не проиграть бы крупно»

Экс-полузащитник «Фортуны» Игорь Добровольский поделился ожиданиями от ответной встречи «Зенита» и «РБ Лейпциг» в Лиге Европы.

«Не вижу «Зенит» в следующем раунде Лиги Европы, потому что «Лейпциг» играет здорово. Это же немцы, им без разницы, дома играть или на выезде.

«Зенит» забил мяч на выезде? Ну молодцы. Но как играют, так и получат. «Зениту» против «Лейпцига» будет очень сложно. Не проиграть бы крупно. Питерский клуб же «не усилился», по словам Манчини. Им же вечно игроков не хватает», — сказал Добровольский.

Напомним, в первом матче подопечные Манчини уступили со счетом 1:2.

Ответный начнется сегодня в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.