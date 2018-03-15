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    Гаттузо: «Мне очень нравится Уилшир. У него английский характер и испанская техника»

    Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо поделился мнением о полузащитник «Арсенала» Джеке Уилшире.

    «Я помню его по 2011 году. Считаю, что он способен играть в любой лиге.

    Он не обладает высокой скоростью, но очень техничен. Он знает, что делать с мячом и может играть как под нападающим, так и на позиции плеймейкера.

    У Джека было много проблем со здоровьем, но я всегда ценил его как футболиста, потому что это необычный игрок. Он сочетает в себе английский характер и испанскую технику. Мне он очень нравится», – сказал специалист.

    Напомним, итальянский и английский клубы являются соперниками по 1/8 финала Лиги Европы. В первом матче в Лондоне «канониры» одержали победы со счетом 2:0. Ответный состоится завтра.

    Источник: Goal.com

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    15.03.2018 12:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +32

      milanium 15 марта 2018, 16:24

      давай уилшир в милан

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