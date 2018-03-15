Гаттузо: «Мне очень нравится Уилшир. У него английский характер и испанская техника»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо поделился мнением о полузащитник «Арсенала» Джеке Уилшире.

«Я помню его по 2011 году. Считаю, что он способен играть в любой лиге.

Он не обладает высокой скоростью, но очень техничен. Он знает, что делать с мячом и может играть как под нападающим, так и на позиции плеймейкера.

У Джека было много проблем со здоровьем, но я всегда ценил его как футболиста, потому что это необычный игрок. Он сочетает в себе английский характер и испанскую технику. Мне он очень нравится», – сказал специалист.

Напомним, итальянский и английский клубы являются соперниками по 1/8 финала Лиги Европы. В первом матче в Лондоне «канониры» одержали победы со счетом 2:0. Ответный состоится завтра.