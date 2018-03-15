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    Лига Европы. «Зенит» встретится с «РБ Лейпцигом» в ответном матче 1/8 финала

    В четверг, 15 марта, «Зенит» в Санкт-Петербурге будет принимать гостей из Германии. В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы российская команда встретится с «РБ Лейпцигом». Игра обещает получиться интересной, учитывая счет первой встречи этих команд – неделю назад немцы были сильнее – 2:1.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Зенит» – «РБ Лейпциг». Начало в 21:00 по московскому времени, не пропустите!

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    Источник: Бомбардир.ру

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    15.03.2018 20:00
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 16 марта 2018, 12:00

      Надеждам не суждено было сбыться.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1580

      srg38 15 марта 2018, 21:59

      давайте давайте мужики, хоть какая то отрада после Локо, я уже два литра всадил, вперед Россия

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 15 марта 2018, 21:44

      Мда... Вот на кого была надежда так на зенит...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 15 марта 2018, 21:27

      чмошники!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: -253

      Sanek85 15 марта 2018, 20:58

      Бомжи вылетают!!!!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 15 марта 2018, 20:51

      думаю 2-1 в пользу Зенита

      0
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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 > Александ1982 15 марта 2018, 20:57

      0:5.

      -1
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 15 марта 2018, 20:51

      вериться с трудом, но любому Российскому клубу в европе желаю победы!!!

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 15 марта 2018, 20:47

      Зенит проиграет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 15 марта 2018, 20:25

      Понятно ,что до плей - офф ,мы все раскатывали губу,будучи уверенными,что 4 ведущих клуба России запросто дойдут до полуфинала...
      а что имеем на сегодня?
      на сегодня имеют нас...
      Так что синьор Манчини и Со ,забудьте про все косяки,собиритесь
      и сыграйте ,как много лет назад ,раздолбав Великую Баварию с неприличным счетом 4-0!

      1
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 15 марта 2018, 20:21

      Немцы - это похороны.

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