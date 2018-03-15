Лига Европы. «Зенит» встретится с «РБ Лейпцигом» в ответном матче 1/8 финала

В четверг, 15 марта, «Зенит» в Санкт-Петербурге будет принимать гостей из Германии. В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы российская команда встретится с «РБ Лейпцигом». Игра обещает получиться интересной, учитывая счет первой встречи этих команд – неделю назад немцы были сильнее – 2:1.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Зенит» – «РБ Лейпциг». Начало в 21:00 по московскому времени, не пропустите!

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