Кирьяков ждет игры ЦСКА против «Лиона» в привычной манере

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков рассказал о том, в какой манере будет действовать ЦСКА в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против «Лиона», который состоится во Франции.

«ЦСКА, наверное, не изменит себе и будет играть в привычной манере. Они будут действовать плотно и компактно в обороне и рассчитывать на быстрые атаки. Но многое будет зависеть и от того, как построит свою игру «Лион».

С одной стороны, сейчас счет их устраивает и заставляет действовать аккуратно. С другой — европейские команды не любят играть на удержание счета, тем более дома. Болельщики будут гнать французов вперед, и это может дать армейцам шанс.

Хотя понятно, что пройти «Лион» будет очень непросто», – считает Кирьяков.

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Лион» – ЦСКА состоится в четверг, 15 март, в 23:05 по московскому времени. Результат первой игры – 0:1.