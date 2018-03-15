Кирьяков ждет игры ЦСКА против «Лиона» в привычной манере

Ждём унижения коней... надеюсь они примут это достойно и признают что слабее соперника..
А то надоело слушать из года в год всякие отмазки.
Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков рассказал о том, в какой манере будет действовать ЦСКА в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против «Лиона», который состоится во Франции.
«ЦСКА, наверное, не изменит себе и будет играть в привычной манере. Они будут действовать плотно и компактно в обороне и рассчитывать на быстрые атаки. Но многое будет зависеть и от того, как построит свою игру «Лион».
С одной стороны, сейчас счет их устраивает и заставляет действовать аккуратно. С другой — европейские команды не любят играть на удержание счета, тем более дома. Болельщики будут гнать французов вперед, и это может дать армейцам шанс.
Хотя понятно, что пройти «Лион» будет очень непросто», – считает Кирьяков.
Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Лион» – ЦСКА состоится в четверг, 15 март, в 23:05 по московскому времени. Результат первой игры – 0:1.