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    Кирьяков ждет игры ЦСКА против «Лиона» в привычной манере

    Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков рассказал о том, в какой манере будет действовать ЦСКА в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против «Лиона», который состоится во Франции.

    «ЦСКА, наверное, не изменит себе и будет играть в привычной манере. Они будут действовать плотно и компактно в обороне и рассчитывать на быстрые атаки. Но многое будет зависеть и от того, как построит свою игру «Лион».

    С одной стороны, сейчас счет их устраивает и заставляет действовать аккуратно. С другой — европейские команды не любят играть на удержание счета, тем более дома. Болельщики будут гнать французов вперед, и это может дать армейцам шанс.

    Хотя понятно, что пройти «Лион» будет очень непросто», – считает Кирьяков.

    Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Лион» – ЦСКА состоится в четверг, 15 март, в 23:05 по московскому времени. Результат первой игры – 0:1.

    Источник: Известия

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    15.03.2018 06:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 15 марта 2018, 08:58

      Ждём унижения коней... надеюсь они примут это достойно и признают что слабее соперника..

      А то надоело слушать из года в год всякие отмазки.

      -2
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      Рейтинг: +111

      shikari_ > Dimon 007 16 марта 2018, 02:02

      Унизился ты порядочно, ******

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