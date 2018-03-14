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    Модрич – в сфере интересов «Ювентуса» и клубов АПЛ

    Полузащитник «Реала» Лука Модрич может сменить клуб в период зимнего окна переходов.

    По информации Mundo Deportivo, на 32-летнего хавбека претендуют «Ювентус», «Ливерпуль», «Арсенал» и «Тоттенхэм», за который хорват выступал с 2008 по 2012 год. При этом источник уточнил, что мадридский клуб попробует удержать футболиста.

    За шесть лет в клубе Модрич выиграл 19 трофеев, включая по три – в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

    В текущем сезоне он забил два мяча и отдал четыре голевые передачи в 31 встрече всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 40 миллионов евро. Текущий контракт полузащитника сборной Хорватии истекает в июне 2020 года.

    Источник: Mundodeportivo

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    14.03.2018 20:40
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +324

      hellkid 15 марта 2018, 09:27

      Модрич не продается!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12341

      DeStar 14 марта 2018, 21:22

      Да хай в реале и доигрывает. Пока тащит , почему бы год следующий не отыграть еще., а там можно и закругляться по тиху.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 14 марта 2018, 21:20

      А при чем тут зимнее окно.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +102

      Shogun 14 марта 2018, 21:01

      32 года и 40 млн, что там курят, еще года 2 и пенсия, пусть лучше в Загреб возвращается

      5
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    • ...
      Рейтинг: -11

      Мохнатый 14 марта 2018, 20:48

      Какого к черту "зимнего окна переходов"?

      1
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