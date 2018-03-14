Модрич – в сфере интересов «Ювентуса» и клубов АПЛ

Полузащитник «Реала» Лука Модрич может сменить клуб в период зимнего окна переходов.

По информации Mundo Deportivo, на 32-летнего хавбека претендуют «Ювентус», «Ливерпуль», «Арсенал» и «Тоттенхэм», за который хорват выступал с 2008 по 2012 год. При этом источник уточнил, что мадридский клуб попробует удержать футболиста.

За шесть лет в клубе Модрич выиграл 19 трофеев, включая по три – в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

В текущем сезоне он забил два мяча и отдал четыре голевые передачи в 31 встрече всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 40 миллионов евро. Текущий контракт полузащитника сборной Хорватии истекает в июне 2020 года.