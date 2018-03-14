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    «Динамо» сообщило об уходе гендиректора

    Пресс-служба «Динамо» сообщила об уходе Евгения Муравьeва с должности генерального директора клуба.

    «Большинством голосов совет директоров принял решение досрочно прекратить полномочия Муравьeва в качестве генерального директора. В связи со сделками, заключенными клубом с компанией Golden Toys LLP, совет директоров принял к сведению информацию Муравьeва и его предложения об изменении условий по названным сделкам, которые ранее не были одобрены советом директоров.

    Клуб продолжит работу в штатном режиме под руководством исполнительного директора Алексея Смертина», — говорится в сообщении.

    После 22 туров чемпионата России московский клуб занимает 12 место в турнирной таблице.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.03.2018 19:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 14 марта 2018, 19:31

      Под прикрытием пошёл работать..

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