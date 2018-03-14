«Динамо» сообщило об уходе гендиректора

Пресс-служба «Динамо» сообщила об уходе Евгения Муравьeва с должности генерального директора клуба.

«Большинством голосов совет директоров принял решение досрочно прекратить полномочия Муравьeва в качестве генерального директора. В связи со сделками, заключенными клубом с компанией Golden Toys LLP, совет директоров принял к сведению информацию Муравьeва и его предложения об изменении условий по названным сделкам, которые ранее не были одобрены советом директоров.

Клуб продолжит работу в штатном режиме под руководством исполнительного директора Алексея Смертина», — говорится в сообщении.

После 22 туров чемпионата России московский клуб занимает 12 место в турнирной таблице.