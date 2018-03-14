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  • Игнашевич: «В ЦСКА есть игроки, которые в сыновья мне годятся, вот ищем общий язык»

Игнашевич: «В ЦСКА есть игроки, которые в сыновья мне годятся, вот ищем общий язык»

14 марта 2018, 17:36
18

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич рассказал о сильных сторонах нынешнего состава команды. Как было отмечено, сейчас у армейцев хорошее сочетание молодых и опытных футболистов.

«Сильные качества нынешнего ЦСКА — наверное, сплав молодости и опыта. Есть очень опытные игроки и молодые, талантливые футболисты, которые могут показать себя. Не готов сравнивать нынешний состав ЦСКА с предыдущими, но свои козыри у нас есть.

У этой команды есть будущее. У нас большая группа молодых футболистов, порядка восьми-девяти человек, которые за последний год ворвались в состав. Сейчас они получают бесценный опыт, находясь бок о бок с теми, кто выигрывал в 2005 году кубок УЕФА, бронзовые медали чемпионата Европы. Думаю, у них прекрасная школа и хороший потенциал, чтобы достойно представлять нашу страну и наш клуб.

В команде есть ребята, которых я старше в два раза. То есть вы понимаете, что общих интересов у нас с ними немного, но при этом на поле мы все равны. Мы, ветераны, можем кричать, подсказывать, так как у нас больше опыта, но на поле мы равны. За его пределами я могу читать книгу и не поддерживать общения с молодыми, но в игре мы говорим на одном языке.

Приходят ребята, которым по 17-19 лет. Мне в этом году — 39. Мне они в сыновья годятся, и мне с ними надо находить общий язык. Это, конечно, забавно, но это футбол», — сказал Игнашевич.

Источник: УЕФА
Комментарии (18)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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shinnik
1521038649
Игнат,Будь Здоров и счастлив..
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Nekit92
1521042206
И что что он старше почти в 2 раза? Типа если он лажанет на него и наорать нельзя? Тобишь ему можно... а вы молчите))
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shurik45
1521042395
Дядя Сережа!!!) В 39 как в 25.
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Татарин за ЦСКА
1521042610
Красавчик,д.Серёжа.Главное,что бы молодежь была толковая!!! ЦСКА всегда будет первым
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Dimon 007
1521043178
39, а интервью давал как 60-й старик..... Общего языка с молодёжью найти не может.... у самого 4 ребёнка, и такую чушь несёт..... Наверняка ещё хочет что бы его молодёжь дядей называла.
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Vickont
1521043369
Сереж, на заводах и три поколения работают на равных, и тоже уживаются
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insider_retro
1521045020
Это он здорово про отцовство и ветеранство завернул!:))
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777+
1521045529
Все правильно сказал Серега! Отними у молодых пацанов приставку, кока-колу и загони в 23-00 спать! Пусть режимят и к играм готовятся...))) Только в этом случае у них есть шанс вырасти в таких же мастеров, как ты и играть и забивать в 39-ть лет!....
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sergeyshubin
1521046311
Ну зачем тут коментить не ЦСКА-шным болелам? А если и пишите то пишите позитив!!! Я уважаю лучших(и не только) игроков любых клубов!!! Для нас Игнашевич это один из символов побед, это лидер той обороны которая брала кубок УЕФА, которая на равных играла с МЮ в его сильнейшем составе, которая брала бронзу в составе сборной!!! Да это человек эпоха!!!! Даже те сумасшедшие 10 матчей без поражений и как результат чемпионство, тоже далеко не без его помощи прошли!!!! У зенита есть Аршавин, Кержаков У Спартака так куда не плюнь легенды)))) без смеха!!! Их реально много У локо есть Лоськов Даже у Ростова есть Калачёв!!!! Это очень уважаемые (для меня точно) игроки!!! Не стоит писать плохо про человека который принёс клубу очень много позитива, пусть это не ваш клуб, но он достоин уважения!!!!
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nik55
1521047197
скоро с внуками вместе играть будешь
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