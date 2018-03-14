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    Игнашевич: «В ЦСКА есть игроки, которые в сыновья мне годятся, вот ищем общий язык»

    Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич рассказал о сильных сторонах нынешнего состава команды. Как было отмечено, сейчас у армейцев хорошее сочетание молодых и опытных футболистов.

    «Сильные качества нынешнего ЦСКА — наверное, сплав молодости и опыта. Есть очень опытные игроки и молодые, талантливые футболисты, которые могут показать себя. Не готов сравнивать нынешний состав ЦСКА с предыдущими, но свои козыри у нас есть.

    У этой команды есть будущее. У нас большая группа молодых футболистов, порядка восьми-девяти человек, которые за последний год ворвались в состав. Сейчас они получают бесценный опыт, находясь бок о бок с теми, кто выигрывал в 2005 году кубок УЕФА, бронзовые медали чемпионата Европы. Думаю, у них прекрасная школа и хороший потенциал, чтобы достойно представлять нашу страну и наш клуб.

    В команде есть ребята, которых я старше в два раза. То есть вы понимаете, что общих интересов у нас с ними немного, но при этом на поле мы все равны. Мы, ветераны, можем кричать, подсказывать, так как у нас больше опыта, но на поле мы равны. За его пределами я могу читать книгу и не поддерживать общения с молодыми, но в игре мы говорим на одном языке.

    Приходят ребята, которым по 17-19 лет. Мне в этом году — 39. Мне они в сыновья годятся, и мне с ними надо находить общий язык. Это, конечно, забавно, но это футбол», — сказал Игнашевич.

    Источник: УЕФА

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    14.03.2018 17:36
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 14 марта 2018, 21:02

      Сплав молодости и опыта.

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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 14 марта 2018, 20:52

      Всегда сожалел и буду сожалеть о твоем уходе из Локомотива!

      0
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      Рейтинг: +8026

      nik55 14 марта 2018, 20:06

      скоро с внуками вместе играть будешь

      1
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      Рейтинг: +348

      sergeyshubin 14 марта 2018, 19:51

      Ну зачем тут коментить не ЦСКА-шным болелам? А если и пишите то пишите позитив!!! Я уважаю лучших(и не только) игроков любых клубов!!! Для нас Игнашевич это один из символов побед, это лидер той обороны которая брала кубок УЕФА, которая на равных играла с МЮ в его сильнейшем составе, которая брала бронзу в составе сборной!!! Да это человек эпоха!!!! Даже те сумасшедшие 10 матчей без поражений и как результат чемпионство, тоже далеко не без его помощи прошли!!!!
      У зенита есть Аршавин, Кержаков
      У Спартака так куда не плюнь легенды)))) без смеха!!! Их реально много
      У локо есть Лоськов
      Даже у Ростова есть Калачёв!!!!
      Это очень уважаемые (для меня точно) игроки!!! Не стоит писать плохо про человека который принёс клубу очень много позитива, пусть это не ваш клуб, но он достоин уважения!!!!

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      Рейтинг: +7

      Вячеславчик > sergeyshubin 14 марта 2018, 21:15

      Все верно , но адекватных болел мало, Им не понять )

      0
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      Рейтинг: +1501

      777+ 14 марта 2018, 19:38

      Все правильно сказал Серега! Отними у молодых пацанов приставку, кока-колу и загони в 23-00 спать! Пусть режимят и к играм готовятся...))) Только в этом случае у них есть шанс вырасти в таких же мастеров, как ты и играть и забивать в 39-ть лет!....

      3
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      Рейтинг: +1893

      multiscan > 777+ 14 марта 2018, 20:33

      Это кто режимит? Игнашевич, что ли? У вас же Интернет под носом! Серёженька не только в возрасте сегодняшней молодёжи рЫжЫм "пособлюдал", но неоднократно был в "списке лидеров" нарушителя энтого самого рЫжЫма в совсем недавнем прошлом. А современную футбольную молодЕжь воспитывать почти бесполезно. У неё в крови уже на генном уровне сидит халявное бабло и мечта за ещё большее бабло пополировать лавку где-нибудь в забугорье. Есть, конечно, и исключения. А ещё один момент тот, что им не дают нормально развиваться легионеры.

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      Рейтинг: +1501

      777+ > multiscan 14 марта 2018, 21:59

      ))) Интересные рассуждения...))) Я предпочитаю в основном пользоваться интернетом для работы, и всякую "желтую" хрень про футболистов, артистов и т.д. предпочитаю не читать... В интернете много чего пишут..))) Основываясь на собственном опыте - несколько лет работал( в дубле ) в структуре футбольного клуба ФНЛ - могу ответственно заявить, что РЫЖЫМ еще не кому не вредил!!! А что касается Игнашевича, как говорится: "Смотри на табло"!!! А на "табло" - 39 лет, Сергей играет и забивает. И я точно знаю - без многолетнего РЫЖЫМА здесь точно не обошлось....)))))

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      Рейтинг: +12341

      DeStar 14 марта 2018, 19:33

      Без обид, но забавно что игроки еще в 39 играют, так как лучше из молодых нет чтоли никого?

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 14 марта 2018, 19:30

      Это он здорово про отцовство и ветеранство завернул!:))

      3
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      Рейтинг: +2287

      Vickont 14 марта 2018, 19:02

      Сереж, на заводах и три поколения работают на равных, и тоже уживаются

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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 14 марта 2018, 18:59

      39, а интервью давал как 60-й старик..... Общего языка с молодёжью найти не может.... у самого 4 ребёнка, и такую чушь несёт.....
      Наверняка ещё хочет что бы его молодёжь дядей называла.

      1
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      Рейтинг: +722

      Urry 14 марта 2018, 18:58

      Молодые и дерзкие

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