Игнашевич: «В ЦСКА есть игроки, которые в сыновья мне годятся, вот ищем общий язык»

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич рассказал о сильных сторонах нынешнего состава команды. Как было отмечено, сейчас у армейцев хорошее сочетание молодых и опытных футболистов.

«Сильные качества нынешнего ЦСКА — наверное, сплав молодости и опыта. Есть очень опытные игроки и молодые, талантливые футболисты, которые могут показать себя. Не готов сравнивать нынешний состав ЦСКА с предыдущими, но свои козыри у нас есть.

У этой команды есть будущее. У нас большая группа молодых футболистов, порядка восьми-девяти человек, которые за последний год ворвались в состав. Сейчас они получают бесценный опыт, находясь бок о бок с теми, кто выигрывал в 2005 году кубок УЕФА, бронзовые медали чемпионата Европы. Думаю, у них прекрасная школа и хороший потенциал, чтобы достойно представлять нашу страну и наш клуб.

В команде есть ребята, которых я старше в два раза. То есть вы понимаете, что общих интересов у нас с ними немного, но при этом на поле мы все равны. Мы, ветераны, можем кричать, подсказывать, так как у нас больше опыта, но на поле мы равны. За его пределами я могу читать книгу и не поддерживать общения с молодыми, но в игре мы говорим на одном языке.

Приходят ребята, которым по 17-19 лет. Мне в этом году — 39. Мне они в сыновья годятся, и мне с ними надо находить общий язык. Это, конечно, забавно, но это футбол», — сказал Игнашевич.