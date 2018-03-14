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  • Алексей Миранчук: «На нас с братом не повлияли слова Симеоне, но было приятно»

Алексей Миранчук: «На нас с братом не повлияли слова Симеоне, но было приятно»

14 марта 2018, 16:53
7

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Атлетико» в ответной игре 1/8 финала Лиги Европы. Футболист также прокомментировал слова главного тренера «матрасников» Диего Симеоне о нем и его брате и одноклубнике Антоне Миранчуке, отметившего игру этих футболистов в составе железнодорожников.

«Само собой, слова Симеоне перед первой игрой было приятно услышать. Но это никак не повлияло на нас с братом. Безусловно, сделали какие-то выводы после первой игры. Постараемся сыграть лучше. Нынешний сезон «Локомотива» в Лиге Европы – это большой опыт. Не так часто играем с такими соперниками. Отличная проверка для каждого игрока. Очень рад, что такая команда попалась. Верим ли в возможность отыграться после 0:3? Можно точно поднять себе настроение победой. А шансы в футболе есть всегда – есть показательные матчи в футболе, которые это доказывают.

Сыграть в атаке против «Атлетико»? У нас есть форварды, но если будет возможность забить – постараюсь воспользоваться ей», — сказал футболист.

Источник: Чемпионат.ком
Лига Европы Атлетико Локомотив Миранчук Алексей Симеоне Диего
Комментарии (7)
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DOCTOR PENALTY
1521036612
+++Шансы в футболе есть всегда, ждём от вас Ч-Е-Т-Ы-Р-Е!!!
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panmon
1521037531
Лучше бы сказал что повлияли... А так 0-3 на максимуме? Жаль что Локо вылетает так рано. почту любую другую обыграл бы, но не Атлетов. Ну а про надежду на победу 4-0 против них... Я скорее поверю в честную победу Барсы 6-1 над ПСЖ
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directorpg
1521042169
Нужно оправдывать в ответном матче.
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Dimon 007
1521044514
Если Симеоне так сказал, значит в ответной игре закроет эти зоны и не даст разыгрывать мяч... Думаю Атлетико будет играть в свою игру., будет держать мяч и не даст игрокам Локо быстро доставлять мяч вперёд.
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Антибиотик
1521044965
Вы с братом перестаньте бить по воротам когда можно отдать пас и 100 процентов забить гол! Играйте на команду и всё получится.
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h3LL1k
1521045201
всё правильно удачи Локо и всем нашим клубам! в футболе всё может быть, самое главное верить!
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acor94
1521046132
Повлияло или нет решать не вам а болельщикам. С Атлетико вся команда сыграла плохо, в том числе и вы.
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