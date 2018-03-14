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    Алексей Миранчук: «На нас с братом не повлияли слова Симеоне, но было приятно»

    Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Атлетико» в ответной игре 1/8 финала Лиги Европы. Футболист также прокомментировал слова главного тренера «матрасников» Диего Симеоне о нем и его брате и одноклубнике Антоне Миранчуке, отметившего игру этих футболистов в составе железнодорожников.

    «Само собой, слова Симеоне перед первой игрой было приятно услышать. Но это никак не повлияло на нас с братом. Безусловно, сделали какие-то выводы после первой игры. Постараемся сыграть лучше. Нынешний сезон «Локомотива» в Лиге Европы – это большой опыт. Не так часто играем с такими соперниками. Отличная проверка для каждого игрока. Очень рад, что такая команда попалась. Верим ли в возможность отыграться после 0:3? Можно точно поднять себе настроение победой. А шансы в футболе есть всегда – есть показательные матчи в футболе, которые это доказывают.

    Сыграть в атаке против «Атлетико»? У нас есть форварды, но если будет возможность забить – постараюсь воспользоваться ей», — сказал футболист.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.03.2018 16:53
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3461

      acor94 14 марта 2018, 19:48

      Повлияло или нет решать не вам а болельщикам. С Атлетико вся команда сыграла плохо, в том числе и вы.

      0
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 14 марта 2018, 19:33

      всё правильно удачи Локо и всем нашим клубам! в футболе всё может быть, самое главное верить!

      0
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 14 марта 2018, 19:29

      Вы с братом перестаньте бить по воротам когда можно отдать пас и 100 процентов забить гол! Играйте на команду и всё получится.

      2
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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 14 марта 2018, 19:21

      Если Симеоне так сказал, значит в ответной игре закроет эти зоны и не даст разыгрывать мяч...
      Думаю Атлетико будет играть в свою игру., будет держать мяч и не даст игрокам Локо быстро доставлять мяч вперёд.

      -1
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      Рейтинг: +979

      directorpg 14 марта 2018, 18:42

      Нужно оправдывать в ответном матче.

      1
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      Рейтинг: +2509

      panmon 14 марта 2018, 17:25

      Лучше бы сказал что повлияли... А так 0-3 на максимуме?
      Жаль что Локо вылетает так рано. почту любую другую обыграл бы, но не Атлетов. Ну а про надежду на победу 4-0 против них... Я скорее поверю в честную победу Барсы 6-1 над ПСЖ

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 14 марта 2018, 17:10

      +++Шансы в футболе есть всегда, ждём от вас Ч-Е-Т-Ы-Р-Е!!!

      3
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