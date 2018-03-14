Алексей Миранчук: «На нас с братом не повлияли слова Симеоне, но было приятно»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Атлетико» в ответной игре 1/8 финала Лиги Европы. Футболист также прокомментировал слова главного тренера «матрасников» Диего Симеоне о нем и его брате и одноклубнике Антоне Миранчуке, отметившего игру этих футболистов в составе железнодорожников.

«Само собой, слова Симеоне перед первой игрой было приятно услышать. Но это никак не повлияло на нас с братом. Безусловно, сделали какие-то выводы после первой игры. Постараемся сыграть лучше. Нынешний сезон «Локомотива» в Лиге Европы – это большой опыт. Не так часто играем с такими соперниками. Отличная проверка для каждого игрока. Очень рад, что такая команда попалась. Верим ли в возможность отыграться после 0:3? Можно точно поднять себе настроение победой. А шансы в футболе есть всегда – есть показательные матчи в футболе, которые это доказывают.

Сыграть в атаке против «Атлетико»? У нас есть форварды, но если будет возможность забить – постараюсь воспользоваться ей», — сказал футболист.