Симеоне: «Погода и поле – за «Локомотив», нам нельзя расслабляться»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне отметил, что ожидает тяжелый матч в ответной игре с «Локомотивом» в 1/8 финала лиги Европы. В первой встрече «железнодорожники» в гостях уступили со счетом 0:3.

«Завтра окончательно поймем, в каком состоянии команда, посмотрим на форму игроков и определим состав. Я всегда переживаю за результат. Это кубковая игра, в которой всегда может случиться что-то особенное. Болельщики, погода и поле – за «Локомотив», нам нельзя расслабляться. Нет ничего страшного в том, что мы играем в Лиге Европы, а не в Лиге чемпионов. Нас заботит то, то происходит с нашей командой сейчас. Меня волнует только каждый следующий матч. Для нас важны все турниры. У нас и в чемпионате, и в Лиге Европы на груди герб «Атлетико». Лига Европы – хорошая возможность выиграть трофей, но мы не меняем отношение к Примере.

Являемся ли мы фаворитами Лиги Европы? Мы не думаем так далеко, у нас впереди каждый следующий матч. Это задача ваша, прессы, определять фаворитов. А мы должны выходить на поле и играть», — сказал Симеоне.