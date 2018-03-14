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    Симеоне: «Погода и поле – за «Локомотив», нам нельзя расслабляться»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне отметил, что ожидает тяжелый матч в ответной игре с «Локомотивом» в 1/8 финала лиги Европы. В первой встрече «железнодорожники» в гостях уступили со счетом 0:3.

    «Завтра окончательно поймем, в каком состоянии команда, посмотрим на форму игроков и определим состав. Я всегда переживаю за результат. Это кубковая игра, в которой всегда может случиться что-то особенное. Болельщики, погода и поле – за «Локомотив», нам нельзя расслабляться. Нет ничего страшного в том, что мы играем в Лиге Европы, а не в Лиге чемпионов. Нас заботит то, то происходит с нашей командой сейчас. Меня волнует только каждый следующий матч. Для нас важны все турниры. У нас и в чемпионате, и в Лиге Европы на груди герб «Атлетико». Лига Европы – хорошая возможность выиграть трофей, но мы не меняем отношение к Примере.

    Являемся ли мы фаворитами Лиги Европы? Мы не думаем так далеко, у нас впереди каждый следующий матч. Это задача ваша, прессы, определять фаворитов. А мы должны выходить на поле и играть», — сказал Симеоне.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.03.2018 14:17
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 14 марта 2018, 17:12

      +++Хороший тренер, что тут скажешь..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 14 марта 2018, 14:36

      Диего уже давно работает в своем коллективе и наверняка знает проблемы команды.А Локомотиву удачи.

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