Бен-Йеддер: «Забивал Де Хеа инстинктивно, не задумываясь ни о чем»

Нападающий «Севильи» Виссам Бен-Йеддер, который стал автором дубля в ворота «Манчестер Юнайтед» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, считает, что его команда заслуженно обыграла в этой встрече соперника, выйдя в следующий раунд турнира.

«Это был трудный, очень упорный матч, но нам удалось забить нужные голы. Тренер просил нас верить, что все возможно. Думаю, мы заслужили это – мы здорово сыграли сегодня.

Де Хеа – великолепный вратарь, один из лучших в мире, я забивал инстинктивно, сильно не задумываясь ни о чем. Главное – выкладываться на всю катушку и пользоваться своими шансами. Это помогает даже когда играешь с такими классными командами, как «МЮ», – рассказал футболист.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» – «Севилья» завершился со счетом 1:2. Результат первой встречи – 0:0.