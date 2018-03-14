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    Бен-Йеддер: «Забивал Де Хеа инстинктивно, не задумываясь ни о чем»

    Нападающий «Севильи» Виссам Бен-Йеддер, который стал автором дубля в ворота «Манчестер Юнайтед» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, считает, что его команда заслуженно обыграла в этой встрече соперника, выйдя в следующий раунд турнира.

    «Это был трудный, очень упорный матч, но нам удалось забить нужные голы. Тренер просил нас верить, что все возможно. Думаю, мы заслужили это – мы здорово сыграли сегодня.

    Де Хеа – великолепный вратарь, один из лучших в мире, я забивал инстинктивно, сильно не задумываясь ни о чем. Главное – выкладываться на всю катушку и пользоваться своими шансами. Это помогает даже когда играешь с такими классными командами, как «МЮ», – рассказал футболист.

    Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» – «Севилья» завершился со счетом 1:2. Результат первой встречи – 0:0.

    Источник: УЕФА

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    14.03.2018 09:44
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +324

      hellkid 15 марта 2018, 08:20

      2 раза не задумался и забил. а когда выходил один на один - видно было, что он пытался что-то придумать - и не забил :)

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 14 марта 2018, 11:05

      Правильно если бы задумался не забил бы.

      2
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 14 марта 2018, 11:05

      С победой,причем заслужанной!!!!

      3
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