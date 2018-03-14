Конте: «Челси» необходимо забивать и побеждать на «Камп Ноу»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте рассказал за счет чего английский клуб может обыграть «Барселону» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. По словам специалиста, на «Камп Ноу» следует быть особенно осторожным, не допуская ошибок, как это случилось в первой игре.

«Барселона» пытается доминировать на поле, много владеть мячом, их игроки пытаются оказаться между линиями и пробиться к воротам. Нам нужно быть внимательными, играть очень плотно и терпеть.

Без мяча играть крайне сложно. Необходимо отлично обороняться. Я повторяю, когда вы действуете с мячом, вы отлично понимаете, куда надо бежать, понимаете, что надо забивать и создавать моменты, как мы делали на «Бридже».

В первом матче мы играли действительно замечательно, почти идеально. Когда играешь против «Барселоны», команды, которую я считаю одной из лучших в мире, если хочешь победить, то должен действовать идеально. В первом матче нам это удалось, но когда мы допустили ошибку, мы за это поплатились.

Этот результат дает преимущество «Барселоне», но в то же время мы знаем их идеологию, философию игры —они будут стараться играть в свой футбол, пытаться забить и победить. Нам необходимо делать все возможное, следует быть предельно сконцентрированными и ни на минуту не выключаться из игры.

Ничья 1:1 говорит о том, что, если мы хотим пройти в следующий раунд, нам необходимо забивать и побеждать или забивать два гола, и тогда нам будет достаточно ничьей 2:2. Как я уже говорил, нам нельзя выключаться из игры. Мы знаем, с каким сложностями нам предстоит столкнуться завтра, но если мы хотим пройти дальше, мы должны выкладываться на 100 процентов каждую минуту игрового времени», – сказал Конте.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» – «Челси» состоится в среду, 14 марта, в 22:45 по московскому времени. Результат первой игры – 1:1.