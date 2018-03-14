Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лига чемпионов. «Барселона» примет «Челси» в ответном матче 1/8 финала

    В среду, 14 марта, на стадионе «Камп Ноу» местная «Барселона» будет принимать «Челси» в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Каталонцы подходят к этой встрече фаворитами, учитывая результат первой игры, которая закончилась со счетом 1:1.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Барселона» – «Челси». Начало в 22:45 по московскому времени, не пропустите!

    Ставь на матчи в Конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.03.2018 21:35
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2735

      BlackMurder 14 марта 2018, 23:22

      Собственно Челси и принимает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +575

      Mark68 14 марта 2018, 20:55

      Ну что Друзья!!! Желаю Нам Хорошего и Приятного вечера!!!!) Удачи Нам!!!)

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 14 марта 2018, 10:33

      Интересный поединок.Обоим командам показать красивый футбол.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 14 марта 2018, 10:21

      Хороший матч будет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 14 марта 2018, 08:39

      Не любитель Барселоны, но тут, похоже, без шансов...
      Хочу полуфиналы Бавария - Реал и Барселона - МанСити.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +617

      nelez > Danish Dynamite 14 марта 2018, 12:07

      Тогда финал будет РЕАЛ-Ман.Сити

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite > nelez 14 марта 2018, 12:51

      Барселона - Бавария ))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -527

      Dimon 007 > Danish Dynamite 14 марта 2018, 13:25

      Это полу финал я думаю:)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +575

      Mark68 > Danish Dynamite 14 марта 2018, 20:56

      хорошие возможны полуфиналы)), но давайте лучше подождем))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +617

      nelez > Danish Dynamite 16 марта 2018, 08:04

      Все таки в 4/1 финале 6 грандов .Реал , Барса , Юве , Ман. Сити , Бавария , Ливерпуль. Интереснее будет.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite > nelez 16 марта 2018, 08:25

      Твоя правда!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +205

      chegevaro 14 марта 2018, 08:28

      Это будет битва!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11