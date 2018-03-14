Лига чемпионов. «Барселона» примет «Челси» в ответном матче 1/8 финала

В среду, 14 марта, на стадионе «Камп Ноу» местная «Барселона» будет принимать «Челси» в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Каталонцы подходят к этой встрече фаворитами, учитывая результат первой игры, которая закончилась со счетом 1:1.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Барселона» – «Челси». Начало в 22:45 по московскому времени, не пропустите!

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