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  • Черчесов: «Нам не нравится, что в сборную России до конца не верят»

Черчесов: «Нам не нравится, что в сборную России до конца не верят»

12 марта 2018, 17:37
12

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в преддверии товарищеских поединков против Бразилии (23 марта, Москва) и Франции (27 марта, Санкт-Петербург) заявил, что ему не нравится тот факт, что болельщики, СМИ и футбольная общественность до конца не верят в национальную команду. Также специалист отметил, что такие именитые соперники для контрольных встречам были выбраны для проверки своей силы на их фоне.

«Мы будем обращать внимание на себя, а не на соперников этих контрольных матчей. Главное, чтобы футболисты провели игры на хорошем уровне, а погода стала более летней. Нужно, чтобы игроки вернулись в хорошем настроении. Все идет в разбор проведенных игр и подготовку к следующим. Мы специально подбирали таких сильных соперников, чтобы проверить себя. Футбол — контактный вид спорта. К сожалению, нас это немного коснулось, но и у соперника есть травмированные футболисты.

Мы уже слышали перед аргентинцами и испанцами про психологические трудности на фоне именитых соперников. Нам не нравится, что в нас до конца не верят. Наша задача – приобретать симпатии своей работой. Аргентина, хотя забила из офсайда, на гол наиграла. Мы должны отталкиваться от этих игр и делать на полшага вперед. Результат всегда имеет значение, раз это спорт.

Холодная погода в Москве? До игр еще есть время, и я убежден, что еще потеплеет. Заранее этого никогда не знаешь, какая будет погода. Нам надо учитывать все свои нюансы. Второй матч надо обязательно сыграть в «Лужниках», чтобы провести тестовый матч. К тому же мы сами, как и соперник, хотели играть на большом стадионе. Мы будем жить в Новогорске – там же, куда заселимся на чемпионате мира. Не все упирается в погоду.

Отсутствие Неймара может сказаться лишь на зрительском интересе вокруг матча, но не на нас. У нас свои задачи, которые мы должны решить. Поэтому нас может расстроить только отсутствие кого-то из наших игроков», – сказал Черчесов.

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат мира Россия Франция Бразилия Черчесов Станислав
Комментарии (12)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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acer2003
1520865567
Как играете, так и верят!
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fanchik
1520866895
У Черчесова обида на общественность ,что не все верят в успех сборной,но логика здесь проста.У сборной нет уверенной игры,отсюда и сомнения ,даже выход из группы не вселяет "веру до конца",таков наш футбол на данном этапе.
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FCZenit is Ivanovo
1520867266
Ну не верят ну и что?, но на игры сборной припрутся все полные стадионы и подержат вас
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OfaZavr
1520870675
ну так все от вашего старания и результатов зависит.
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lotsman
1520872790
Не нравится?!!!! А кто в этом виноват? Кто и что, должен делать, чтобы заслужить любовь и доверие болельщиков и СМИ? Надо работать, а не губы надувать.
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anatolich72
1520873851
Сначала ты работаешь на авторитет,потом авторитет работает на тебя.У нашей сборной по футболу к сожалению авторитет ниже плинтуса . Увы вы не "КРАСНАЯ МАШИНА"
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zigbert
1520876570
Результаты пока не впечатляют,но верить надо.
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alex1951
1520959041
Веруем,Черчес Осетинский,веруем! Веры .вагон и маленькая тележка. Отдачи не видно, джигит!
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elvira020473
1521066672
мы то верим,вот люди сомневаются
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Князев
1521123251
Это из за тебя, нарцисс, в нашу сборную не верят. Никакого профессианализма в твоих действиях. Вместо наигрывания состава занялся экспериментами с просмотром аутсайдеров в сборной. Уходи в отставку, упрямый козёл!
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