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    Черчесов: «Нам не нравится, что в сборную России до конца не верят»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в преддверии товарищеских поединков против Бразилии (23 марта, Москва) и Франции (27 марта, Санкт-Петербург) заявил, что ему не нравится тот факт, что болельщики, СМИ и футбольная общественность до конца не верят в национальную команду. Также специалист отметил, что такие именитые соперники для контрольных встречам были выбраны для проверки своей силы на их фоне.

    «Мы будем обращать внимание на себя, а не на соперников этих контрольных матчей. Главное, чтобы футболисты провели игры на хорошем уровне, а погода стала более летней. Нужно, чтобы игроки вернулись в хорошем настроении. Все идет в разбор проведенных игр и подготовку к следующим. Мы специально подбирали таких сильных соперников, чтобы проверить себя. Футбол — контактный вид спорта. К сожалению, нас это немного коснулось, но и у соперника есть травмированные футболисты.

    Мы уже слышали перед аргентинцами и испанцами про психологические трудности на фоне именитых соперников. Нам не нравится, что в нас до конца не верят. Наша задача – приобретать симпатии своей работой. Аргентина, хотя забила из офсайда, на гол наиграла. Мы должны отталкиваться от этих игр и делать на полшага вперед. Результат всегда имеет значение, раз это спорт.

    Холодная погода в Москве? До игр еще есть время, и я убежден, что еще потеплеет. Заранее этого никогда не знаешь, какая будет погода. Нам надо учитывать все свои нюансы. Второй матч надо обязательно сыграть в «Лужниках», чтобы провести тестовый матч. К тому же мы сами, как и соперник, хотели играть на большом стадионе. Мы будем жить в Новогорске – там же, куда заселимся на чемпионате мира. Не все упирается в погоду.

    Отсутствие Неймара может сказаться лишь на зрительском интересе вокруг матча, но не на нас. У нас свои задачи, которые мы должны решить. Поэтому нас может расстроить только отсутствие кого-то из наших игроков», – сказал Черчесов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.03.2018 17:37
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +839

      Князев 15 марта 2018, 17:14

      Это из за тебя, нарцисс, в нашу сборную не верят. Никакого профессианализма в твоих действиях. Вместо наигрывания состава занялся экспериментами с просмотром аутсайдеров в сборной. Уходи в отставку, упрямый козёл!

      0
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      Рейтинг: +37

      elvira020473 15 марта 2018, 01:31

      мы то верим,вот люди сомневаются

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      Рейтинг: +11475

      alex1951 13 марта 2018, 19:37

      Веруем,Черчес Осетинский,веруем!
      Веры .вагон и маленькая тележка.
      Отдачи не видно, джигит!

      1
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      Рейтинг: +361

      sergan113 12 марта 2018, 22:53

      Не нравиться,так это ваши проблемы.Так по моему у классика (Аршавина)?

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 12 марта 2018, 20:42

      Результаты пока не впечатляют,но верить надо.

      1
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      Рейтинг: +223

      Cupota 12 марта 2018, 20:35

      С чего бы это мы не верим в вас, Слава?! Вы ж всегда оправдывали наши ожидания, да?

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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 12 марта 2018, 19:57

      Сначала ты работаешь на авторитет,потом авторитет работает на тебя.У нашей сборной по футболу к сожалению авторитет ниже плинтуса . Увы вы не "КРАСНАЯ МАШИНА"

      1
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      Рейтинг: +1026

      lotsman 12 марта 2018, 19:39

      Не нравится?!!!! А кто в этом виноват? Кто и что, должен делать, чтобы заслужить любовь и доверие болельщиков и СМИ? Надо работать, а не губы надувать.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 марта 2018, 19:04

      ну так все от вашего старания и результатов зависит.

      5
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      Рейтинг: +556

      FCZenit is Ivanovo 12 марта 2018, 18:07

      Ну не верят ну и что?, но на игры сборной припрутся все полные стадионы и подержат вас

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