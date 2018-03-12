Черчесов: «Нам не нравится, что в сборную России до конца не верят»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в преддверии товарищеских поединков против Бразилии (23 марта, Москва) и Франции (27 марта, Санкт-Петербург) заявил, что ему не нравится тот факт, что болельщики, СМИ и футбольная общественность до конца не верят в национальную команду. Также специалист отметил, что такие именитые соперники для контрольных встречам были выбраны для проверки своей силы на их фоне.

«Мы будем обращать внимание на себя, а не на соперников этих контрольных матчей. Главное, чтобы футболисты провели игры на хорошем уровне, а погода стала более летней. Нужно, чтобы игроки вернулись в хорошем настроении. Все идет в разбор проведенных игр и подготовку к следующим. Мы специально подбирали таких сильных соперников, чтобы проверить себя. Футбол — контактный вид спорта. К сожалению, нас это немного коснулось, но и у соперника есть травмированные футболисты.

Мы уже слышали перед аргентинцами и испанцами про психологические трудности на фоне именитых соперников. Нам не нравится, что в нас до конца не верят. Наша задача – приобретать симпатии своей работой. Аргентина, хотя забила из офсайда, на гол наиграла. Мы должны отталкиваться от этих игр и делать на полшага вперед. Результат всегда имеет значение, раз это спорт.

Холодная погода в Москве? До игр еще есть время, и я убежден, что еще потеплеет. Заранее этого никогда не знаешь, какая будет погода. Нам надо учитывать все свои нюансы. Второй матч надо обязательно сыграть в «Лужниках», чтобы провести тестовый матч. К тому же мы сами, как и соперник, хотели играть на большом стадионе. Мы будем жить в Новогорске – там же, куда заселимся на чемпионате мира. Не все упирается в погоду.

Отсутствие Неймара может сказаться лишь на зрительском интересе вокруг матча, но не на нас. У нас свои задачи, которые мы должны решить. Поэтому нас может расстроить только отсутствие кого-то из наших игроков», – сказал Черчесов.