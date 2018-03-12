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    «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» претендуют на Неймара

    «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в услугах нападающего «ПСЖ» Неймара.

    Ранее СМИ сообщили, что бразилец не намерен продолжать выступления за парижскую команду и хочет перейти в «Реал».

    Отмечается, что если трансфер форварда в мадридский клуб не удастся, он может перебраться в «Манчестер Сити».

    Напомним, Неймар перешел в «ПСЖ» прошлым летом из «Барселоны» за 222 миллиона евро. Недавно футболист получил травму и с большой долей вероятности выбыл до конца сезона.

    Источник: Diario Gol

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    12.03.2018 16:30
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +117

      Tonka88 12 марта 2018, 23:11

      Только не в МЮ. Эта пафосная девчонка там никому не нужна. Сити - самое то... Только в АПЛ долго он не продержится - ноги ему там быстро сломают!

      0
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 12 марта 2018, 18:35

      Манчестер сити

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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 12 марта 2018, 18:00

      не перейдет.. зассыт играть в АПЛ.. ему там ноги быстро оторвут..

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      Рейтинг: +2184

      LOKOfanatik19 > кошмарик 12 марта 2018, 18:59

      Адекватный коммент. В Англию, а тем более в Италию, ему дорога закрыта!

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      Рейтинг: +575

      Mark68 12 марта 2018, 17:45

      Неймара в Китай!!!))

      2
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      Рейтинг: +100699

      zigbert > Mark68 12 марта 2018, 20:27

      Вот это подходящий вариант.Намекнул бы кто ему.

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      Рейтинг: +12341

      DeStar 12 марта 2018, 17:43

      Зачем он мю) в сити можно) чтобы поржать)

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      Рейтинг: +447

      Rainmaker > DeStar 12 марта 2018, 19:04

      Поржать - это в Зенит :)

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      Рейтинг: +563

      Damir07 12 марта 2018, 17:30

      Один шейх купит у другого один другому докажет что у него больше бабла и все неймар-игрушка и все он никогда в жизни криш или тем более месси не станет
      Месси от бога футболист а криш трудяга и атлет а у него ни ничего нету от них
      А МЮ он вообще не нужен

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      Рейтинг: +38

      Grindcore > СуперПАВ9 12 марта 2018, 18:10

      клонун? :p

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      Рейтинг: +2184

      LOKOfanatik19 > СуперПАВ9 12 марта 2018, 19:00

      Если и клоун, то самый лучший на Земле(Меси, не с этой планеты)

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