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  • «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» претендуют на Неймара

«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» претендуют на Неймара

12 марта 2018, 16:30
11

«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в услугах нападающего «ПСЖ» Неймара.

Ранее СМИ сообщили, что бразилец не намерен продолжать выступления за парижскую команду и хочет перейти в «Реал».

Отмечается, что если трансфер форварда в мадридский клуб не удастся, он может перебраться в «Манчестер Сити».

Напомним, Неймар перешел в «ПСЖ» прошлым летом из «Барселоны» за 222 миллиона евро. Недавно футболист получил травму и с большой долей вероятности выбыл до конца сезона.

Источник: Diario Gol
Англия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Манчестер Сити Манчестер Юнайтед ПСЖ Неймар
Комментарии (11)
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Damir07
1520865018
Один шейх купит у другого один другому докажет что у него больше бабла и все неймар-игрушка и все он никогда в жизни криш или тем более месси не станет Месси от бога футболист а криш трудяга и атлет а у него ни ничего нету от них А МЮ он вообще не нужен
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DeStar
1520865805
Зачем он мю) в сити можно) чтобы поржать)
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Mark68
1520865913
Неймара в Китай!!!))
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кошмарик
1520866812
не перейдет.. зассыт играть в АПЛ.. ему там ноги быстро оторвут..
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Александр ЗА
1520868959
Манчестер сити
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Tonka88
1520885498
Только не в МЮ. Эта пафосная девчонка там никому не нужна. Сити - самое то... Только в АПЛ долго он не продержится - ноги ему там быстро сломают!
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