«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» претендуют на Неймара

«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в услугах нападающего «ПСЖ» Неймара.

Ранее СМИ сообщили, что бразилец не намерен продолжать выступления за парижскую команду и хочет перейти в «Реал».

Отмечается, что если трансфер форварда в мадридский клуб не удастся, он может перебраться в «Манчестер Сити».

Напомним, Неймар перешел в «ПСЖ» прошлым летом из «Барселоны» за 222 миллиона евро. Недавно футболист получил травму и с большой долей вероятности выбыл до конца сезона.