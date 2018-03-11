Фанаты «Вест Хэма» устроили беспорядки во время матча с «Бернли»

Надо уметь сдерживать свои эмоции.
Фанаты «Вест Хэма» устроили беспорядка во время матча 30-го тура чемпионата Англии против «Бернли» (0:3).
«Бернли» открыл счет на 66-й минуте, после чего на поле выбежал болельщик «молотобойцев» и начал драку с капитаном «Вест Хэма» Марком Ноблом. Это спровоцировало беспорядки на трибунах.
Один из болельщиков вырвал боковой флажок и побежал с ним к центру поля.
Также фанаты лондонской команды пели нецензурные песни в сторону VIP-ложи, где находилось руководство клуба, обвиняя его в том, что владельцы уничтожили «Вест Хэм».
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— SPORF (@Sporf) 10 марта 2018 г.