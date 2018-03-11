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    Фанаты «Вест Хэма» устроили беспорядки во время матча с «Бернли»

    Фанаты «Вест Хэма» устроили беспорядка во время матча 30-го тура чемпионата Англии против «Бернли» (0:3).

    «Бернли» открыл счет на 66-й минуте, после чего на поле выбежал болельщик «молотобойцев» и начал драку с капитаном «Вест Хэма» Марком Ноблом. Это спровоцировало беспорядки на трибунах.

    Один из болельщиков вырвал боковой флажок и побежал с ним к центру поля.

    Также фанаты лондонской команды пели нецензурные песни в сторону VIP-ложи, где находилось руководство клуба, обвиняя его в том, что владельцы уничтожили «Вест Хэм».

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.03.2018 01:17
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 12 марта 2018, 10:51

      Надо уметь сдерживать свои эмоции.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 марта 2018, 11:31

      накипело у болельщиков, но так делать все равно не нужно, а еще на наших пальцем показывают все время.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6154

      Viper for CSKA 11 марта 2018, 09:52

      Старая добрая Англия. Несмотря на реформы Тэтчер, такое до сих пор иногда проскакивает. После такого ещё про нас что-то говорить будут.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 11 марта 2018, 02:04

      И ещё Великобритания хочет байкотировать ЧМ!!!

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6154

      Viper for CSKA > Татарин за ЦСКА 11 марта 2018, 09:52

      Пусть байкотируют. Нафига нам эти беспредельщики?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 11 марта 2018, 01:36

      Ну чем не заголовок для BBC?..

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 11 марта 2018, 01:32

      рука Кремля ! это же очевидно

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Spartak 777 11 марта 2018, 01:53

      путин устроил все это точно ! а это все агенты кгб-фсб !

      0
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      ...
      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 > dinar7777dinar 11 марта 2018, 04:13

      как в воду глянул

      0
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