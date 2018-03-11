Фанаты «Вест Хэма» устроили беспорядки во время матча с «Бернли»

Фанаты «Вест Хэма» устроили беспорядка во время матча 30-го тура чемпионата Англии против «Бернли» (0:3).

«Бернли» открыл счет на 66-й минуте, после чего на поле выбежал болельщик «молотобойцев» и начал драку с капитаном «Вест Хэма» Марком Ноблом. Это спровоцировало беспорядки на трибунах.

Один из болельщиков вырвал боковой флажок и побежал с ним к центру поля.

Также фанаты лондонской команды пели нецензурные песни в сторону VIP-ложи, где находилось руководство клуба, обвиняя его в том, что владельцы уничтожили «Вест Хэм».