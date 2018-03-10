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    Виллиан – о матче с «Кристал Пэлас»: «В таких встречах надо убивать игру»

    Полузащитник «Челси» Виллиан прокомментировал результат матча 30-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (2:1).

    «В таких матчах надо убивать игру. Счет 2:0 очень опасен, надо было забивать больше, но мы этого не сделали.

    «Барселона»? Надо хорошо подготовиться, поехать туда и показать характер. Думаю, мы способны на это. Надо продолжать, достигнуть топ-4 АПЛ и достигнуть чего-то особенного в Лиге чемпионов», – сказал Виллиан.

    Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» – «Челси» пройдет 14 марта.

    Источник: BBC

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    10.03.2018 23:20
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