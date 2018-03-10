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    Хайнкес не планирует уходить на пенсию и может продлить контракт с «Баварией»

    Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес намекнул, что его можно убедить продлить истекающий летом контракт с мюнхенским клубом. Напомним, 72-летний специалист возглавил красных в октябре прошлого года после отставки Карло Анчелотти, подписав соглашение до конца сезона.

    Отметим, на этой неделе Хайнкес в интервью назвал экс-тренера дортмундской «Боруссии» Томаса Тухеля своим потенциальным преемником.

    «Я могу только сказать, что ничего не решено, потому что до сих пор я никогда определенно не говорил, что уйду на пенсию летом. Я только ссылался на мой контракт с «Баварией», которое все еще действителен.

    Что касается интервью Sport Bild, я только подчеркнул свою признательность моему коллеге Томасу Тухелю, которого я знаю очень хорошо. Но если вы изучите контекст всего интервью, я также похвалил многих других коллег по тренерскому цеху», – сказал Хайкес.

    Источник: Goal.com

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    10.03.2018 15:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 10 марта 2018, 16:07

      +++Он ещё молодой, чего ему на пенсию.

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