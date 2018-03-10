Хайнкес не планирует уходить на пенсию и может продлить контракт с «Баварией»

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес намекнул, что его можно убедить продлить истекающий летом контракт с мюнхенским клубом. Напомним, 72-летний специалист возглавил красных в октябре прошлого года после отставки Карло Анчелотти, подписав соглашение до конца сезона.

Отметим, на этой неделе Хайнкес в интервью назвал экс-тренера дортмундской «Боруссии» Томаса Тухеля своим потенциальным преемником.

«Я могу только сказать, что ничего не решено, потому что до сих пор я никогда определенно не говорил, что уйду на пенсию летом. Я только ссылался на мой контракт с «Баварией», которое все еще действителен.

Что касается интервью Sport Bild, я только подчеркнул свою признательность моему коллеге Томасу Тухелю, которого я знаю очень хорошо. Но если вы изучите контекст всего интервью, я также похвалил многих других коллег по тренерскому цеху», – сказал Хайкес.