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  • Хайнкес не планирует уходить на пенсию и может продлить контракт с «Баварией»

Хайнкес не планирует уходить на пенсию и может продлить контракт с «Баварией»

10 марта 2018, 15:40
1

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес намекнул, что его можно убедить продлить истекающий летом контракт с мюнхенским клубом. Напомним, 72-летний специалист возглавил красных в октябре прошлого года после отставки Карло Анчелотти, подписав соглашение до конца сезона.

Отметим, на этой неделе Хайнкес в интервью назвал экс-тренера дортмундской «Боруссии» Томаса Тухеля своим потенциальным преемником.

«Я могу только сказать, что ничего не решено, потому что до сих пор я никогда определенно не говорил, что уйду на пенсию летом. Я только ссылался на мой контракт с «Баварией», которое все еще действителен.

Что касается интервью Sport Bild, я только подчеркнул свою признательность моему коллеге Томасу Тухелю, которого я знаю очень хорошо. Но если вы изучите контекст всего интервью, я также похвалил многих других коллег по тренерскому цеху», – сказал Хайкес.

Источник: Goal.com
Германия. Бундеслига Бавария Хайнкес Юпп
Комментарии (1)
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DOCTOR PENALTY
1520687260
+++Он ещё молодой, чего ему на пенсию.
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