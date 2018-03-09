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  • Покеттино: «В перерыве матча с нами руководители «Ювентуса» пытались давить на судью»

Покеттино: «В перерыве матча с нами руководители «Ювентуса» пытались давить на судью»

9 марта 2018, 20:26
11

Главный тренер английского «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино выразил подозрения, что руководители итальянского «Ювентуса» во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов (1:2) пытались давить на судью.

«Перед матчем возле рефери я видел Андреа Аньелли, а после – Беппе Маротту. В перерыве они оба пытались давить на поляка Шимона Марциняка. Возможно, это помогло «Ювентусу» добиться успеха. Теперь мы тоже будем думать, что происходит за пределами поля», – сказал аргентинец.

Напомним, что туринцы прошли дальше в турнире.

Источник: Telegraph.co.uk
Италия. Серия А Лига чемпионов Ювентус Тоттенхэм Почеттино Маурисио
Комментарии (11)
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aimer1988
1520616652
это видимо не в ворота Тотенхема не назначили чистейший пенальти и это не игрок Тотенхема был в метровом оффсайде, когда били по воротам Юве и попали в штангу, а оффсайд при этом зафиксирован не был. Вот блин вроде достойно приняли поражение сначала, ан нет, началось..
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Eddyson
1520617740
Может теперь немного отвлекутся от России и займутся наведением "порядка" в итальянском футболе.
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lek!
1520618457
Поккетино, честно не ожидал от тебя таких нелепых слов .
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dinar7777dinar
1520619265
интересное конечно высказывание ! Но это же не помогло ювентусу получить пенальти и не был же удален какой нибудь игрок тотенхэма ! продули вы лондонцы потому что расслабились! Держали бы игру как в первом тайме все было бы отлично !
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Тазит
1520619975
Если этот про нормальное судейство говорит такое, то что же должен говорить Евсеев?
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Kondrat Jr
1520622711
Не заметил, чтобы судейство (на которое якобы давило руководство Ювентуса) повлияло на результат игры. Умейте достойно проигрывать.
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dzhanavar
1520623992
Честно говоря не ожидал такого от Пакеттино... С виду нормальный парень,ведет себя достойно,но... Может утка?
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de bruyne
1520631677
Я смотрел все 90 минут... судьи были хороши... или как я вырубил телевизор они играть начали дальше и судьи помогли юви?
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iBragim2102
1520633413
Покетино никак не успокоится, по делу проиграл, голы все с игры, красных карточек не было.
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TANNER
1520765863
Наверно думал что ему будут судьи помогать как в матче с Ливерпулем, хотя в 1 моменте они ему и помогли, когда пенальти не поставили. Гниловатый Почеттино, гниловатый.....
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