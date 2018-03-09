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    Покеттино: «В перерыве матча с нами руководители «Ювентуса» пытались давить на судью»

    Главный тренер английского «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино выразил подозрения, что руководители итальянского «Ювентуса» во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов (1:2) пытались давить на судью.

    «Перед матчем возле рефери я видел Андреа Аньелли, а после – Беппе Маротту. В перерыве они оба пытались давить на поляка Шимона Марциняка. Возможно, это помогло «Ювентусу» добиться успеха. Теперь мы тоже будем думать, что происходит за пределами поля», – сказал аргентинец.

    Напомним, что туринцы прошли дальше в турнире.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    09.03.2018 20:26
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +353

      TANNER 11 марта 2018, 13:57

      Наверно думал что ему будут судьи помогать как в матче с Ливерпулем, хотя в 1 моменте они ему и помогли, когда пенальти не поставили. Гниловатый Почеттино, гниловатый.....

      1
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 10 марта 2018, 01:10

      Покетино никак не успокоится, по делу проиграл, голы все с игры, красных карточек не было.

      1
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 10 марта 2018, 00:41

      Я смотрел все 90 минут... судьи были хороши... или как я вырубил телевизор они играть начали дальше и судьи помогли юви?

      1
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 9 марта 2018, 22:33

      Честно говоря не ожидал такого от Пакеттино... С виду нормальный парень,ведет себя достойно,но... Может утка?

      3
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      Рейтинг: +254

      Kondrat Jr 9 марта 2018, 22:11

      Не заметил, чтобы судейство (на которое якобы давило руководство Ювентуса) повлияло на результат игры. Умейте достойно проигрывать.

      5
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 9 марта 2018, 21:26

      Если этот про нормальное судейство говорит такое, то что же должен говорить Евсеев?

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 9 марта 2018, 21:14

      интересное конечно высказывание ! Но это же не помогло ювентусу получить пенальти и не был же удален какой нибудь игрок тотенхэма ! продули вы лондонцы потому что расслабились! Держали бы игру как в первом тайме все было бы отлично !

      6
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      Рейтинг: +1894

      lek! 9 марта 2018, 21:00

      Поккетино, честно не ожидал от тебя таких нелепых слов .

      9
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 9 марта 2018, 20:49

      Может теперь немного отвлекутся от России и займутся наведением "порядка" в итальянском футболе.

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      Рейтинг: +380

      aimer1988 9 марта 2018, 20:30

      это видимо не в ворота Тотенхема не назначили чистейший пенальти и это не игрок Тотенхема был в метровом оффсайде, когда били по воротам Юве и попали в штангу, а оффсайд при этом зафиксирован не был.
      Вот блин вроде достойно приняли поражение сначала, ан нет, началось..

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      Рейтинг: +49

      Динамо Тбилиси 81 > aimer1988 9 марта 2018, 20:41

      продули! а теперь свисток у суди играл не тот тональность к которому привыкли игроки тотенхема!

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