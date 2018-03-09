Покеттино: «В перерыве матча с нами руководители «Ювентуса» пытались давить на судью»

Главный тренер английского «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино выразил подозрения, что руководители итальянского «Ювентуса» во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов (1:2) пытались давить на судью.

«Перед матчем возле рефери я видел Андреа Аньелли, а после – Беппе Маротту. В перерыве они оба пытались давить на поляка Шимона Марциняка. Возможно, это помогло «Ювентусу» добиться успеха. Теперь мы тоже будем думать, что происходит за пределами поля», – сказал аргентинец.

Напомним, что туринцы прошли дальше в турнире.