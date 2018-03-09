Евсеев: «Судейство в матче с «Арсеналом»? Я комментирую только действия своей команды»

Исполняющий обязанности главного тренера «Амкара» Вадим Евсеев в эфире телеканала «Наш футбол» прокомментировал результат матча 22-го тура чемпионата России против «Арсенала» (0:2).

– Арбитр принял два решения, которые повлияли на ход игры: первый пенальти в ворота «Амкара» и удаление Огуде. Как их прокомментируете?

– У нас есть органы, которые комментируют и дают оценку судейству. Я комментирую только действия своей команды.

– Довольны игрой команды в атаке?

– Неправильно оценивать игру только в атаке. Надо в комплексе говорить, команда должна хорошо играть и в обороне, и в атаке. Если позволили сопернику забить два мяча, значит, неудовлетворительно сыграли в оборонительных действиях и где-то недоработали впереди.

Главным арбитром матча был Михаил Вилков. «Амкар» с 22 очками идет на 14-м месте в турнирной таблице.