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  • Евсеев: «Судейство в матче с «Арсеналом»? Я комментирую только действия своей команды»

Евсеев: «Судейство в матче с «Арсеналом»? Я комментирую только действия своей команды»

9 марта 2018, 17:07
7

Исполняющий обязанности главного тренера «Амкара» Вадим Евсеев в эфире телеканала «Наш футбол» прокомментировал результат матча 22-го тура чемпионата России против «Арсенала» (0:2).

– Арбитр принял два решения, которые повлияли на ход игры: первый пенальти в ворота «Амкара» и удаление Огуде. Как их прокомментируете?

– У нас есть органы, которые комментируют и дают оценку судейству. Я комментирую только действия своей команды.

– Довольны игрой команды в атаке?

– Неправильно оценивать игру только в атаке. Надо в комплексе говорить, команда должна хорошо играть и в обороне, и в атаке. Если позволили сопернику забить два мяча, значит, неудовлетворительно сыграли в оборонительных действиях и где-то недоработали впереди.

Главным арбитром матча был Михаил Вилков. «Амкар» с 22 очками идет на 14-м месте в турнирной таблице.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Арсенал Амкар-Пермь Евсеев Вадим Вилков Михаил
Комментарии (7)
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пряник929
1520605996
Тренер стал очень даже культурный...
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OfaZavr
1520612405
а вот Манчини наоборот про судей говорит а про действия своей команды и про свою работу нет!))
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retiremen
1520614890
Нынче арбитрам принимать решения выше предупреждения, подписывать себе смертный приговор. Везде заговор видится...
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zigbert
1520615523
От Вилкова можно ожидать все что угодно.
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Гранит
1520621668
Евсеев-красавец!!!
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