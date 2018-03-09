Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Евсеев: «Судейство в матче с «Арсеналом»? Я комментирую только действия своей команды»

    Исполняющий обязанности главного тренера «Амкара» Вадим Евсеев в эфире телеканала «Наш футбол» прокомментировал результат матча 22-го тура чемпионата России против «Арсенала» (0:2).

    – Арбитр принял два решения, которые повлияли на ход игры: первый пенальти в ворота «Амкара» и удаление Огуде. Как их прокомментируете?

    – У нас есть органы, которые комментируют и дают оценку судейству. Я комментирую только действия своей команды.

    – Довольны игрой команды в атаке?

    – Неправильно оценивать игру только в атаке. Надо в комплексе говорить, команда должна хорошо играть и в обороне, и в атаке. Если позволили сопернику забить два мяча, значит, неудовлетворительно сыграли в оборонительных действиях и где-то недоработали впереди.

    Главным арбитром матча был Михаил Вилков. «Амкар» с 22 очками идет на 14-м месте в турнирной таблице.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.03.2018 17:07
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1948

      Гранит 9 марта 2018, 21:54

      Евсеев-красавец!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 9 марта 2018, 20:12

      От Вилкова можно ожидать все что угодно.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +691

      retiremen 9 марта 2018, 20:01

      Нынче арбитрам принимать решения выше предупреждения, подписывать себе смертный приговор. Везде заговор видится...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 марта 2018, 19:20

      а вот Манчини наоборот про судей говорит а про действия своей команды и про свою работу нет!))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. > OfaZavr 9 марта 2018, 23:29

      Сказал-сказал,говнюк.Он сказал,он сказал что играли только 4 человека.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > ОЛЕГ К. 10 марта 2018, 09:22

      это он в матче ЛЕ сказал, а в нашем чемпе всегда про что угодно говорит но не про свою работу и игру команды)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 9 марта 2018, 17:33

      Тренер стал очень даже культурный...

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11