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Бубнов: «Проблемы «Зенита» по-прежнему не решены»

9 марта 2018, 11:15
4

Известный российский футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что оборона «Зенита» не выдержала серьезной проверки в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. По его словам, команда из Санкт-Петербурга вполне могла пропустить не два, а четыре мяча в свои ворота.

«Зенит» играл от соперника, но не закрывался, не садился глубоко на своей половине поля, а активно прессинговал, боролся за мяч в середине поля. Это позволило команде Роберто Манчини отодвинуть игру от своих ворот. Тем не менее опасные моменты «РБ Лейпциг» все равно создавал.

Помимо двух голевых эпизодов нельзя не отметить попадание Форсберга в штангу, а особенно нереализованный выход один на один Вернера. Лунев в том эпизоде действовал верно, но нельзя не отметить, что у форварда откровенно не получился удар. Поэтому в каком-то смысле «Зениту» повезло, что итоговый результат для него в целом приемлем перед домашним матчем.

Проблемы «Зенита» по-прежнему не решены. Хотя петербуржцы живенько прессинговали и резво бежали, передняя линия и средняя по-прежнему отрезаны друг от друга. Более того, серьезной проверки на прочность не выдержала и оборона. Соперник мог забить четыре гола, а не два. А великолепный спасительный в этом матче гол Кришито со штрафного – это «стандарт», – считает Бубнов.

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы «РБ Лейпциг» – «Зенит» завершился со счетом 2:1.Ответная игра пройдет в Санкт-Петербурге 15 марта.

Источник: Sportbox.ru
Лига Европы Зенит РБ Лейпциг Бубнов Александр
Комментарии (4)
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sined1951
1520588477
Комментарий в основном верный, но не полный. Не являюсь болельщиком Зенита, но хочу отдать им должное. Они боролись, пытались переломить ситуацию в отличии от Локо. Но РБ Лейпциг показал лучшую командную в первую очередь игру в отличии от питерцев. Команда выглядела сбалансированно в атаке и обороне, хорошо двигалась и показала качественный прессинг. Впечатления от матча: у РБ Лейпциг более умелые и качественные футболисты и хорошо поставлена игра. Зениту есть над чем работать.
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upiter622
1520589001
Лейпциг выиграл не от того что хорошо играл,а от того что зенит ВООБЩЕ не играл!Слава богу один мяч,он же спасительный ,забили!Думаю пройдем немцев!
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Garrincha58
1520597947
а они и не будут решены пока этот тренер будет у руля команды
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petrucho-spb
1520604237
Пройти можно немцев,это и так понятно.Считаю что играли просто на ничью и пропущеный гол поменял картину игры и пропустили второй.Результат в итоге скорее положительный.И всё остаётся в руках Зенита.Надо просто забивать.А если не забивать хрен там делать в Европе.Задача остаётсмя прежней.Качество игры больше беспокоит.Ну ОЧЕНЬ МНОГО БРАКА в передачах в простых ситуациях.Но ставлю на Зенит и как болела и просто шансов у Зента будут дома намного больше.Вот московским клубам надо поковать чемоданы.Ну если только Цска на контратаках что то выжмет.
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