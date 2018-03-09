Бубнов: «Проблемы «Зенита» по-прежнему не решены»

Известный российский футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что оборона «Зенита» не выдержала серьезной проверки в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. По его словам, команда из Санкт-Петербурга вполне могла пропустить не два, а четыре мяча в свои ворота.

«Зенит» играл от соперника, но не закрывался, не садился глубоко на своей половине поля, а активно прессинговал, боролся за мяч в середине поля. Это позволило команде Роберто Манчини отодвинуть игру от своих ворот. Тем не менее опасные моменты «РБ Лейпциг» все равно создавал.

Помимо двух голевых эпизодов нельзя не отметить попадание Форсберга в штангу, а особенно нереализованный выход один на один Вернера. Лунев в том эпизоде действовал верно, но нельзя не отметить, что у форварда откровенно не получился удар. Поэтому в каком-то смысле «Зениту» повезло, что итоговый результат для него в целом приемлем перед домашним матчем.

Проблемы «Зенита» по-прежнему не решены. Хотя петербуржцы живенько прессинговали и резво бежали, передняя линия и средняя по-прежнему отрезаны друг от друга. Более того, серьезной проверки на прочность не выдержала и оборона. Соперник мог забить четыре гола, а не два. А великолепный спасительный в этом матче гол Кришито со штрафного – это «стандарт», – считает Бубнов.

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы «РБ Лейпциг» – «Зенит» завершился со счетом 2:1.Ответная игра пройдет в Санкт-Петербурге 15 марта.