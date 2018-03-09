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    Веденеев: «Зениту» надо один забить, ноль – пропустить»

    Главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей Веденеев считает, что интрига в противостоянии «Зенита» с «РБ Лейпцигом» ожила после гола Доменико Кришито. По его словам, команда из Санкт-Петербурга никак не смогла проявить себя в атаке в прошедшем матче.

    «Счет 2:0 тоже оставлял шансы «Зениту» выиграть дуэль у немецкого клуба, но теперь, после гола Кришито, они заметно возросли. Если отталкиваться от результата, сейчас даже проще, чем после первого матча с «Селтиком». Надо один забить, ноль – пропустить. Интрига жива.

    Вот только жаль, что наши надежды «Зенит» никак не может подкрепить игрой. Особенно плохо команда играет в атаке. «Лейпциг» просто не давал зенитовцам развернуться. Было много потерь, из-за которых не только срывались атаки, но и возрастала нагрузка на оборону. Именно поэтому даже самый опытный игрок – Иванович – допустил пару роковых позиционных ошибок, которые для него не характерны.

    Не будь этих потерь, в обороне «Зенита» вполне мог быть ноль. Но главное в другом: почему мяч не держится в атаке? На этот вопрос судя по выражению лица Манчини, нет ответа и у главного тренера «Зенита». Если в матче с «Амкаром» судья мешал, то на этот раз не мешал никто. Увы...» – заявил Веденеев.

    Первый матч 1/8 финала Лиги Европы «РБ Лейпциг» – «Зенит» завершился со счетом 2:1.Ответная игра пройдет в Санкт-Петербурге 15 марта.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    09.03.2018 07:14
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 9 марта 2018, 17:21

      капитан очевидность прям ! как будто без него никто об этом не знает ! Лейпциг забьет в питере так что зениту надо постараться забить больше голов !

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +11240

      alp 9 марта 2018, 09:48

      Зениту нужно вылетать из ЛЕ, менять тренера собирать команду, строить игру и концентрироватся на внутреннем чемпионате. сезон один хер уже в жопе, поэтому не важно, какое место Зенит займет в этом году. Задел надо делать на следующий год

      0
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      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 9 марта 2018, 09:09

      Вполне решаемая задача

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