Веденеев: «Зениту» надо один забить, ноль – пропустить»

Главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей Веденеев считает, что интрига в противостоянии «Зенита» с «РБ Лейпцигом» ожила после гола Доменико Кришито. По его словам, команда из Санкт-Петербурга никак не смогла проявить себя в атаке в прошедшем матче.

«Счет 2:0 тоже оставлял шансы «Зениту» выиграть дуэль у немецкого клуба, но теперь, после гола Кришито, они заметно возросли. Если отталкиваться от результата, сейчас даже проще, чем после первого матча с «Селтиком». Надо один забить, ноль – пропустить. Интрига жива.

Вот только жаль, что наши надежды «Зенит» никак не может подкрепить игрой. Особенно плохо команда играет в атаке. «Лейпциг» просто не давал зенитовцам развернуться. Было много потерь, из-за которых не только срывались атаки, но и возрастала нагрузка на оборону. Именно поэтому даже самый опытный игрок – Иванович – допустил пару роковых позиционных ошибок, которые для него не характерны.

Не будь этих потерь, в обороне «Зенита» вполне мог быть ноль. Но главное в другом: почему мяч не держится в атаке? На этот вопрос судя по выражению лица Манчини, нет ответа и у главного тренера «Зенита». Если в матче с «Амкаром» судья мешал, то на этот раз не мешал никто. Увы...» – заявил Веденеев.

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы «РБ Лейпциг» – «Зенит» завершился со счетом 2:1.Ответная игра пройдет в Санкт-Петербурге 15 марта.