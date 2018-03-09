Рейнгольд: «Игрокам «Зенита» не хватает мастерства, вот в чем дело»

Бывший форвард «Спартака», известный футбольный эксперт Валерий Рейнгольд считает, что «Зениту» повезло в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с «РБ Лейпцигом». Он также отметил старания футболистов российской команды, которых все же не хватило, чтобы добиться положительного результата.

«Мне грустно после сегодняшних матчей за наш футбол. «Зенит» выглядел в Лейпциге просто безобразно, честно. Не получалось ни в атаке, ни в обороне. В защите играли ужасно.

Правда, старались ребята. Я понимаю, что надо было как-то выходить из положения, в котором оказался «Зенит» в последнее время. Старания у игроков не отнимешь, но этого мало. Мастерства не хватает, вот в чем дело.

То, что матч закончился с таким счетом, считаю везением. «Зениту» повезло. Повезло и всем нам, болельщикам. Победа со счетом 1:0 в Питере позволит пройти дальше, а это уже четвертьфинал. Но если «Зенит» будет и в ответном матче играть также, то и этой минимальной победы может не случиться. Манчини надо что-то делать, потому что впереди команда не показывает ничего, абсолютно.

Про Заболотного я вообще ничего не могу сказать по большому счету. Непонятно мне, в какой футбол он играет. Много нареканий и к средней линии. «Зенит» выглядел неубедительно в Германии», – считает Рейнгольд.

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы «РБ Лейпциг» – «Зенит» завершился со счетом 2:1.Ответная игра пройдет в Санкт-Петербурге 15 марта.