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  • Рейнгольд: «Игрокам «Зенита» не хватает мастерства, вот в чем дело»

Рейнгольд: «Игрокам «Зенита» не хватает мастерства, вот в чем дело»

9 марта 2018, 06:54
8

Бывший форвард «Спартака», известный футбольный эксперт Валерий Рейнгольд считает, что «Зениту» повезло в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с «РБ Лейпцигом». Он также отметил старания футболистов российской команды, которых все же не хватило, чтобы добиться положительного результата.

«Мне грустно после сегодняшних матчей за наш футбол. «Зенит» выглядел в Лейпциге просто безобразно, честно. Не получалось ни в атаке, ни в обороне. В защите играли ужасно.

Правда, старались ребята. Я понимаю, что надо было как-то выходить из положения, в котором оказался «Зенит» в последнее время. Старания у игроков не отнимешь, но этого мало. Мастерства не хватает, вот в чем дело.

То, что матч закончился с таким счетом, считаю везением. «Зениту» повезло. Повезло и всем нам, болельщикам. Победа со счетом 1:0 в Питере позволит пройти дальше, а это уже четвертьфинал. Но если «Зенит» будет и в ответном матче играть также, то и этой минимальной победы может не случиться. Манчини надо что-то делать, потому что впереди команда не показывает ничего, абсолютно.

Про Заболотного я вообще ничего не могу сказать по большому счету. Непонятно мне, в какой футбол он играет. Много нареканий и к средней линии. «Зенит» выглядел неубедительно в Германии», – считает Рейнгольд.

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы «РБ Лейпциг» – «Зенит» завершился со счетом 2:1.Ответная игра пройдет в Санкт-Петербурге 15 марта.

Источник: «Спорт уик-энд»
Лига Европы Зенит РБ Лейпциг Заболотный Антон Манчини Роберто Рейнгольд Валерий
Комментарии (8)
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Диктор
1520569005
Как ни странно но я согласен полностью.
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Старина Хэнк
1520570492
Денег хватает, мастерства не хватает. А за что деньги-то платят? Вот круг и замкнулся....
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Ruryu
1520577053
Средства есть-мозгов не хватает!!!! За каким х брать,довольно посредственных футболистов? Вообще,работа штаба питерцев,вызывает кучу вопросов. Жаль,что болельщики этого клуба,никогда не получат ответов,на эти вопросы...
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raritet
1520577100
Какое там мастерство? Наблюдая игру , вижу свору мартовских , обезумевших собак, которые мечутся как шальной ветер.Низкий уровень интеллекта-это проблема № 1. Тут нужен скорее дрессировщик, а не тренер. Поэтому , Манчини здесь лишний человек. Он пытается играть как в Европе -один состав для Амкара, другой для игры в Европе. Но для этого нужны совсем другого уровня игроки, не Ерохин, не Кранневиттер. Раньше все ругали Витселя за то, что он тормозит развитие атаки. Так вот он и нужен тормознутым нашим футболистам. Пока он держал мячик, у них было время вспомнить конспекты . куда дальше бежать и какие телодвижения при этом исполнять. А Вицина нет и все пропало.И Как только скорость чуть выше чем в РФПЛ Зенит поплыл.Нужен один состав на все игры и с плеткой дрессировать, дрессировать, дрессировать... а потом, всех на хрен в Аргентину, а оставшихся на Колыму...
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BarStep
1520577354
Увж. ВР, вам привет из Марселя...
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zigbert
1520577993
Что и говорить, Зенит пока не впечатляет.
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OfaZavr
1520580339
все по делу, трудно не согласиться.
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mamba9090909
1520582909
Зато Спартаку мастерства хватает с избытком.
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