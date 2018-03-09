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    Кокорин: «То, что сделали дома с «Селтиком», можем сделать и с «РБ Лейпцигом»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин назвал неплохим результат выездной встречи с «РБ Лейпцигом» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы. Он уверен, что российская команда способна обыграть соперника по сумме двух матчей, ссылаясь на опыт с «Селтиком» из предыдущего раунда турнира.

    «Учитывая, что было на поле, результат неплохой. Если бы закончили 2:0, было бы тяжеловато. В любом случае, дома нам нужно побеждать. Если сделаем это, пройдем дальше. То, что сделали дома с «Селтиком», можем сделать и с «Лейпцигом». Все зависит от нас.

    Манчини сказал, что на поле было лишь четыре футболиста? Это неправильно. Нас было 11 человек. И проигрываем, и выигрываем мы все вместе. Мы забили нужный мяч, который дает нам шанс сыграть дома на победу. Хорошо играть с такими командами, как «Лейпциг». Они играют в футбол, в атаку», – сказал Кокорин.

    Первый матч 1/8 финала Лиги Европы «РБ Лейпциг» – «Зенит» завершился со счетом 2:1. Ответная игра пройдет в Санкт-Петербурге 15 марта.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.03.2018 06:30
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 9 марта 2018, 16:46

      Шансы остались благодаря голу на чужом поле.Посмотрим как Зенит этим восполльзуется.А так можно хрень всякую писать.Про Селтик тоже говорили )

      -1
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      Рейтинг: +4934

      polt 9 марта 2018, 14:04

      Получите гол в свои ворота и ... до свидания. Селтик , последняя команда, которая оказалась Зениту по зубам (и то, дело случая). С такой невразумительной игрой хотя бы возьмите 5 место в РФПЛ.

      0
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      Рейтинг: +842

      sined1951 9 марта 2018, 12:51

      Шурик!!! Хвалю тебя за оптимизм, но с такой игрой это проблематично. Но есть выход-совершите чудо и все ваши прошлые грехи забудутся благодарными болельщиками.

      0
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      Рейтинг: +722

      Urry 9 марта 2018, 09:53

      Делайте

      1
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      Рейтинг: +11240

      alp 9 марта 2018, 09:50

      да хрен нам по всей морде с такой игрой РБ раскатает нас и дома..

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 9 марта 2018, 09:44

      Для Зенита хорошо что добывать результат он будет дома.

      2
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 9 марта 2018, 09:24

      Ага,значит Лейпциг в футбол играл,а Вы,господа миллионеры,во что??? В деревенский "бей-беги"?

      0
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      Рейтинг: +381

      Portoz 9 марта 2018, 08:41

      ничья будет

      0
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      Рейтинг: +929

      ДСА 9 марта 2018, 08:36

      Селтик и Лейпциг команды совершенно разного уровня.

      1
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      Рейтинг: +883

      Spartak №1 > ДСА 9 марта 2018, 09:44

      как никак 2 команда в Германии по игровым качествам в данный момент... ааа Зенька 4-5 ая в России... посмотрим

      -2
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      Рейтинг: +6098

      subbotaspartak 9 марта 2018, 08:21

      Не к лицу перед игрой шашкой махать,
      Хотя вас не приучили за базар отвечать.

      2
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