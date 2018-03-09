Кокорин: «То, что сделали дома с «Селтиком», можем сделать и с «РБ Лейпцигом»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин назвал неплохим результат выездной встречи с «РБ Лейпцигом» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы. Он уверен, что российская команда способна обыграть соперника по сумме двух матчей, ссылаясь на опыт с «Селтиком» из предыдущего раунда турнира.

«Учитывая, что было на поле, результат неплохой. Если бы закончили 2:0, было бы тяжеловато. В любом случае, дома нам нужно побеждать. Если сделаем это, пройдем дальше. То, что сделали дома с «Селтиком», можем сделать и с «Лейпцигом». Все зависит от нас.

Манчини сказал, что на поле было лишь четыре футболиста? Это неправильно. Нас было 11 человек. И проигрываем, и выигрываем мы все вместе. Мы забили нужный мяч, который дает нам шанс сыграть дома на победу. Хорошо играть с такими командами, как «Лейпциг». Они играют в футбол, в атаку», – сказал Кокорин.

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы «РБ Лейпциг» – «Зенит» завершился со счетом 2:1. Ответная игра пройдет в Санкт-Петербурге 15 марта.