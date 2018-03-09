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    Симеоне: «Локомотив» показал неплохую игру. В Москве будет все иначе»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился наблюдениями от победы над «Локомотивом» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

    – 3:0 – приговор?

    – Задача еще не решена. Не так просто нам будет, как кажется. В Москве будет все иначе – поле, погода, атмосфера. Плей-офф на этой стадии может быть непредсказуемым.

    – Ожидали большего от «Локомотива»?

    – Соперник показал неплохую игру, несмотря на свои проблемы – ведь двое лидеров не играло. Мы этим воспользовались и показали хороший футбол.

    Ответная встреча команд состоится в Москве 15 марта.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.03.2018 00:12
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 марта 2018, 10:04

      сам то знает правду просто лукавит, ничего особенно по другому не будет, ну может удастся Локо один гол забить а Атлетико вряд ли не забьет поэтому жаль конечно но это все.

      3
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 9 марта 2018, 07:53

      Болелы,вы,почему раньше времени хороните команду??? Понятно,что переиграть испанцев будет сложно,но,чем черт не шутит,пока бог спит?! Больше веры,глядишь и подфартит....

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 9 марта 2018, 00:26

      Конечно, иначе...
      Будет холоднее и Атлетико состав поменяет...

      2
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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 9 марта 2018, 00:15

      Диего, если бы ты знал, как мы на это надеемся.

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      Рейтинг: +20

      sergor 9 марта 2018, 00:14

      Да он шутник.

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