Симеоне: «Локомотив» показал неплохую игру. В Москве будет все иначе»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился наблюдениями от победы над «Локомотивом» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

– 3:0 – приговор?

– Задача еще не решена. Не так просто нам будет, как кажется. В Москве будет все иначе – поле, погода, атмосфера. Плей-офф на этой стадии может быть непредсказуемым.

– Ожидали большего от «Локомотива»?

– Соперник показал неплохую игру, несмотря на свои проблемы – ведь двое лидеров не играло. Мы этим воспользовались и показали хороший футбол.

Ответная встреча команд состоится в Москве 15 марта.