Ригони, Кокорин и Заболотный сыграют в атаке «Зенита» в матче с «РБ Лейпцигом»

Стали известны стартовые составы «РБ Лейпцига» и «Зенита» на первый матч 1/8 финала Лиги Европы.

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Упамечано, Кейта, Форсберг, Вернер, Клостерманн, Брума, Лаймер, Огустен, Демме.

«Зенит»: Лунев, Кришито, Маммана, Мевля, Иванович, Краневиттер, Ерохин, Кузяев, Кокорин, Заболотный, Ригони.

Встреча пройдет в Лейпциге и начнется в 23:05 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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