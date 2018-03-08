Ригони, Кокорин и Заболотный сыграют в атаке «Зенита» в матче с «РБ Лейпцигом»

Принимай на сон грядущий, страна современного футбола Россия, - дерьмо от Зенита... Кроме Кокорина никто не играет. стоят на месте. Полный просер германцам.
Спасибки, Питер.
ХА!
Стали известны стартовые составы «РБ Лейпцига» и «Зенита» на первый матч 1/8 финала Лиги Европы.
«РБ Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Упамечано, Кейта, Форсберг, Вернер, Клостерманн, Брума, Лаймер, Огустен, Демме.
«Зенит»: Лунев, Кришито, Маммана, Мевля, Иванович, Краневиттер, Ерохин, Кузяев, Кокорин, Заболотный, Ригони.
Встреча пройдет в Лейпциге и начнется в 23:05 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
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