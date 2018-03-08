Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ригони, Кокорин и Заболотный сыграют в атаке «Зенита» в матче с «РБ Лейпцигом»

    Стали известны стартовые составы «РБ Лейпцига» и «Зенита» на первый матч 1/8 финала Лиги Европы.

    «РБ Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Упамечано, Кейта, Форсберг, Вернер, Клостерманн, Брума, Лаймер, Огустен, Демме.

    «Зенит»: Лунев, Кришито, Маммана, Мевля, Иванович, Краневиттер, Ерохин, Кузяев, Кокорин, Заболотный, Ригони.

    Встреча пройдет в Лейпциге и начнется в 23:05 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Ставь на матчи в Конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.03.2018 21:53
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8840

      GoLenaStop 9 марта 2018, 00:45

      Принимай на сон грядущий, страна современного футбола Россия, - дерьмо от Зенита... Кроме Кокорина никто не играет. стоят на месте. Полный просер германцам.
      Спасибки, Питер.
      ХА!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +460

      зенит ничто 8 марта 2018, 22:52

      зенитовцы на вас вся надежда!локо и цска летят!правда цска в лионе может сенсацию сотворить!а так все смотрят на вас!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8840

      GoLenaStop > зенит ничто 9 марта 2018, 00:48

      Пойди, помоги идиотам....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit 8 марта 2018, 22:12

      надеюсь будет зрелищный матч,не как у дохлого паровоза которых Атлетико в пол ноги обыгрывает.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8840

      GoLenaStop > 3a zenit 9 марта 2018, 00:47

      Приплыли! Зрелище не для слабонервных! Зенит - такое говно, что и не надо всплывать! Удачи, спасибо за игру!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +557

      Горкин Блеванов 8 марта 2018, 22:07

      Зенит, у всех такое пожелание по результатам Декабря и Февраля: дигаться нужно быстрее, шевелите ногами ( сам болею в РФПЛ за ЦСКА )

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +460

      зенит ничто 8 марта 2018, 22:05

      удачи зениту!и победу!

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11