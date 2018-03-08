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    Натхо: «В играх с «Лионом» многое для нас решится уже в Москве»

    Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги Европы против «Лиона».

    – Навскидку — какая команда сильнее: та, с Уго Льорисом, Лисандро Лопесом и Миралемом Пьяничем или нынешняя — с Мемфисом Депаем и Набилем Фекиром?

    – Если ты предлагаешь мне выбрать, я выбираю «Лион»–2011. Все-таки у команды тех лет есть преимущество, но это не говорит ничего плохого о нынешнем составе. Наоборот, у меня есть ощущение, что сейчас клуб на пороге новой славной эпохи. Но пускай восхождение начнется попозже, не с нашего противостояния (улыбается).

    – На данный момент у тебя уже 96 игр в еврокубках. Отличный повод открыть новую сотню уже весной!

    – Для этого нужно проходить «Лион» и еще одну команду (улыбается). Я только за! И дело тут не столько в личных амбициях, сколько в командных. Мы хотим выступить как можно лучше в этой Лиге Европы, шансы на это у нас есть.

    – Как насчет того, чтобы вновь огорчить «Лион»?

    – Я постараюсь. Но здесь не столь важно, кто именно сделает это. Главное, чтобы гол или голы в чужие ворота состоялись. Я согласен с Виктором Михайловичем Гончаренко, который сказал о том, что в играх с «Лионом» многое для нас решится уже в Москве. Если не пропустим и сумеем забить — это будет отличный результат!

    Матч ЦСКА – «Лион» начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    08.03.2018 19:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 8 марта 2018, 19:39

      Мне всегда нравились интервью Бибраса и сейчас тоже самое.Удачи.ЦСКА.ЦСКА всегда будет первым!!!

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