Натхо: «В играх с «Лионом» многое для нас решится уже в Москве»

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги Европы против «Лиона».

– Навскидку — какая команда сильнее: та, с Уго Льорисом, Лисандро Лопесом и Миралемом Пьяничем или нынешняя — с Мемфисом Депаем и Набилем Фекиром?

– Если ты предлагаешь мне выбрать, я выбираю «Лион»–2011. Все-таки у команды тех лет есть преимущество, но это не говорит ничего плохого о нынешнем составе. Наоборот, у меня есть ощущение, что сейчас клуб на пороге новой славной эпохи. Но пускай восхождение начнется попозже, не с нашего противостояния (улыбается).

– На данный момент у тебя уже 96 игр в еврокубках. Отличный повод открыть новую сотню уже весной!

– Для этого нужно проходить «Лион» и еще одну команду (улыбается). Я только за! И дело тут не столько в личных амбициях, сколько в командных. Мы хотим выступить как можно лучше в этой Лиге Европы, шансы на это у нас есть.

– Как насчет того, чтобы вновь огорчить «Лион»?

– Я постараюсь. Но здесь не столь важно, кто именно сделает это. Главное, чтобы гол или голы в чужие ворота состоялись. Я согласен с Виктором Михайловичем Гончаренко, который сказал о том, что в играх с «Лионом» многое для нас решится уже в Москве. Если не пропустим и сумеем забить — это будет отличный результат!

Матч ЦСКА – «Лион» начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.