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    «Милан» сообщил «Наполи», что летом подпишет Рейну

    «Милан» и «Наполи» пришли к согласию по вопросу будущего Пепе Рейны, сообщает ряд итальянских СМИ.

    35-летний вратарь не собирается продлевать соглашение с неаполитанским клубом, рассчитанное до 30 июня. Ожидается, что он заключит договор с «Миланом», информация об интересе которого появилась в период зимнего окна переходов.

    Рейна пополнил состав «Наполи» в июле 2015 года, перейдя из «Баварии». В составе клуба Аурелио Де Лаурентиса он выиграл Кубок Италии-2013/14.

    После 27 туров Серии А неаполитанцы лидируют в чемпионской гонке, опережая «Ювентус» на одно очко. У команды Массимилиано Аллегри – один матч в запасе.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.03.2018 14:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -205

      SKS6891 8 марта 2018, 15:47

      Не нужен он Милану. Вывод: вероятно, Доннарумму будут продавать.

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