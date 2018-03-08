«Милан» сообщил «Наполи», что летом подпишет Рейну

«Милан» и «Наполи» пришли к согласию по вопросу будущего Пепе Рейны, сообщает ряд итальянских СМИ.

35-летний вратарь не собирается продлевать соглашение с неаполитанским клубом, рассчитанное до 30 июня. Ожидается, что он заключит договор с «Миланом», информация об интересе которого появилась в период зимнего окна переходов.

Рейна пополнил состав «Наполи» в июле 2015 года, перейдя из «Баварии». В составе клуба Аурелио Де Лаурентиса он выиграл Кубок Италии-2013/14.

После 27 туров Серии А неаполитанцы лидируют в чемпионской гонке, опережая «Ювентус» на одно очко. У команды Массимилиано Аллегри – один матч в запасе.