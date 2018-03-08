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    Натхо: «Лион» уже не чемпион Франции, но состав все равно приличный»

    Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо поделился ожиданиями от встречи с «Лионом» в Лиге Европы.

    «Несколько лет назад это была лучшая команда Франции. Собственно, сейчас мало что изменилось. «Лион» больше не чемпион, но состав всe равно очень приличный”, — цитирует Натхо пресс-служба армейцев.

    Матч на «ВЭБ Арене» состоится сегодня и начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

    Вчера «Бомбардир» писал о том, что в заявке французского клуба на игру отсутствует полузащитник Набиль Фекир, забивший 21 гол в 34 матчах всех турниров нынешнего сезона.

    Источник: Twitter

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    08.03.2018 12:34
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 8 марта 2018, 13:19

      Лион сейчас забуксовал. Матчи с Сент-Этьеном, Каном тому подтверждение. Шанс у армейцев есть. Особенно в отсутствие Фекира. Удачи ЦСКА!

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 8 марта 2018, 13:07

      Всё правильно и по делу!!!Удачи,армейцы!!!!

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