Натхо: «Лион» уже не чемпион Франции, но состав все равно приличный»

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо поделился ожиданиями от встречи с «Лионом» в Лиге Европы.

«Несколько лет назад это была лучшая команда Франции. Собственно, сейчас мало что изменилось. «Лион» больше не чемпион, но состав всe равно очень приличный”, — цитирует Натхо пресс-служба армейцев.

Матч на «ВЭБ Арене» состоится сегодня и начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Вчера «Бомбардир» писал о том, что в заявке французского клуба на игру отсутствует полузащитник Набиль Фекир, забивший 21 гол в 34 матчах всех турниров нынешнего сезона.