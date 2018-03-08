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    Кирьяков не считает ЦСКА фаворитом в матчах с «Лионом»

    Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков считает плюсом для ЦСКА, что российский клуб не является фаворитом предстоящих встреч в 1/8 финала Лиги Европы с «Лионом». Он уверен, что это должно снять давление на армейцев.

    Первый матч 1/8 финала Лиги Европы ЦСКА – «Лион» состоится в Москве в четверг, 8 марта, в 21:00 по московскому времени.

    – ЦСКА принимает «Лион» в холодной Москве. Кто фаворит?

    – Точно не ЦСКА. Но это в какой-то степени и хорошо. Пусть больше говорят о силе «Лиона» и не давят на армейцев. Когда не очень многого ждешь от москвичей, они могут собраться и выдать весьма приличный матч.

    – Но кем заменить Марио Фернандеса?

    – Ох… Это серьезная потеря. Он определял атакующие действия на фланге, постоянно нырял в штрафную, на него играли партнеры. Кем заменят? Это скорее вопрос к тренерскому штабу. В целом, я надеюсь на Мусу в нападении.

    – И когда мы все-таки увидим прежнего Мусу? Не слишком ли многое он растерял в Англии?

    – Ему нужно почувствовать еще уверенность. Футбольные качества он не растерял, здесь дело скорее в психологии. Насколько этот процесс затянется? Вопрос…

    – К какому итогу склоняетесь?

    – Считаю, армейцам по силам зацепиться за ничью в первом матче. А вот на выезде будет тяжело. Дома же, если Дзагоев проявит свои лучшие качества, если Головин прибавит, то все может закончиться хорошо.

    – Почему вы не упоминаете Вернблума?

    – Швед, бесспорно, очень полезный футболист. Правда, он не от хорошей жизни играет на всех позициях. В любом случае, надежный исполнитель, на которого всегда можно положиться. Каждый тренер хотел бы видеть такого человека в своем составе.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.03.2018 11:39
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3795

      serppion 8 марта 2018, 15:12

      Вернблум точно не нападающий и не самый лучший опорник, точно не защитник. Он - зачетный игрок, боец. Этим и хорош.

      1
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 8 марта 2018, 14:15

      Ну и я не считаю. Но болею. Надеюсь....Выходить и биться. выходить и выкладываться. А там, как фишка ляжет. главное, чтоб вы не стеснялись в лицо болельщиков смотреть после игры...

      1
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 8 марта 2018, 13:48

      ЦСКА удачи!!! вот кто, кто а ЦСКА иногда может удивить соперника!!! Вперед Россия!!

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 8 марта 2018, 13:09

      Удачи всем клубам из РФ.
      Что мне особенно понравилось,так это слова про Вернблума!!!!

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