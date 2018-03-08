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Кирьяков не считает ЦСКА фаворитом в матчах с «Лионом»

8 марта 2018, 11:39
4

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков считает плюсом для ЦСКА, что российский клуб не является фаворитом предстоящих встреч в 1/8 финала Лиги Европы с «Лионом». Он уверен, что это должно снять давление на армейцев.

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы ЦСКА – «Лион» состоится в Москве в четверг, 8 марта, в 21:00 по московскому времени.

– ЦСКА принимает «Лион» в холодной Москве. Кто фаворит?

– Точно не ЦСКА. Но это в какой-то степени и хорошо. Пусть больше говорят о силе «Лиона» и не давят на армейцев. Когда не очень многого ждешь от москвичей, они могут собраться и выдать весьма приличный матч.

– Но кем заменить Марио Фернандеса?

– Ох… Это серьезная потеря. Он определял атакующие действия на фланге, постоянно нырял в штрафную, на него играли партнеры. Кем заменят? Это скорее вопрос к тренерскому штабу. В целом, я надеюсь на Мусу в нападении.

– И когда мы все-таки увидим прежнего Мусу? Не слишком ли многое он растерял в Англии?

– Ему нужно почувствовать еще уверенность. Футбольные качества он не растерял, здесь дело скорее в психологии. Насколько этот процесс затянется? Вопрос…

– К какому итогу склоняетесь?

– Считаю, армейцам по силам зацепиться за ничью в первом матче. А вот на выезде будет тяжело. Дома же, если Дзагоев проявит свои лучшие качества, если Головин прибавит, то все может закончиться хорошо.

– Почему вы не упоминаете Вернблума?

– Швед, бесспорно, очень полезный футболист. Правда, он не от хорошей жизни играет на всех позициях. В любом случае, надежный исполнитель, на которого всегда можно положиться. Каждый тренер хотел бы видеть такого человека в своем составе.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига Европы ЦСКА Лион Кирьяков Сергей
Комментарии (4)
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Татарин за ЦСКА
1520503782
Удачи всем клубам из РФ. Что мне особенно понравилось,так это слова про Вернблума!!!!
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Александ1982
1520506096
ЦСКА удачи!!! вот кто, кто а ЦСКА иногда может удивить соперника!!! Вперед Россия!!
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Чикомас
1520507712
Ну и я не считаю. Но болею. Надеюсь....Выходить и биться. выходить и выкладываться. А там, как фишка ляжет. главное, чтоб вы не стеснялись в лицо болельщиков смотреть после игры...
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serppion
1520511146
Вернблум точно не нападающий и не самый лучший опорник, точно не защитник. Он - зачетный игрок, боец. Этим и хорош.
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