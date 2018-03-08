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    «ПСЖ» провел встречу с представителем Конте

    После вылета «ПСЖ» из Лиги чемпионов увольнение главного тренера команды Унаи Эмери выглядит все более близким, сообщает L’Equipe. Напомним, парижане не смогли пройти в 1/8 финала турнира мадридский «Реал», уступил по сумме двух встреч (1:3 на выезде и 1:2 в домашнем матче).

    Французы рассматривают несколько кандидатов на роль главного тренера. Известно, что представители «ПСЖ» провели встречу с братом главного тренера «Челси» Антонио Конте, который представляет его интересы.

    Подробности встречи на данный момент не сообщаются.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.03.2018 11:05
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    Комментарии8
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      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 9 марта 2018, 01:29

      ПСЖ при любом тренере любыми игроками в жизнью не возьмет Лигу Чемпионов араб зря старается передайте так ему природа и название клуба так суждено не выиграют

      0
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      Рейтинг: +51

      Moriak93 8 марта 2018, 15:27

      Антонио в курсе вообще что у него в ПСЖ будут те же проблемы что и сейчас?Мбаппе еще не куплен,200 млн еще предстоит заплатить летом,после чего трансферная кампания по сути и закончится-не на что будет усилятся и будет у него как в Челси-денег нет,но ты держись))

      0
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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 8 марта 2018, 13:25

      Тренеришка уже на чемоданах?

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 8 марта 2018, 12:56

      Ну у Конте в Челси те же проблемы-его не слушают и не уважают футболисты,а сейчас была новость,что они его просто сливают.В Челси нет звёзд уровня Нймара.Ну придёт он в ПСЖ,а Неймар как и раньше натравит на Конте бразильцев и опять будет каша-мала.!!!!Нужен тренер с характером Клоппа!!!

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      Рейтинг: +223

      Cupota 8 марта 2018, 12:46

      Кншн, вбухали полмиллиарда летом, а не смогли престарелую Кристину переиграть.

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      Рейтинг: +1036

      овертайм 8 марта 2018, 12:46

      не думаю что конте способен выиграть лч

      0
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 8 марта 2018, 12:27

      рад за Унаи, он достоин лучшего

      2
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      Рейтинг: +156

      Adekvat07 8 марта 2018, 11:35

      К этому все идет

      2
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