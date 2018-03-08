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«ПСЖ» провел встречу с представителем Конте

8 марта 2018, 11:05
8

После вылета «ПСЖ» из Лиги чемпионов увольнение главного тренера команды Унаи Эмери выглядит все более близким, сообщает L’Equipe. Напомним, парижане не смогли пройти в 1/8 финала турнира мадридский «Реал», уступил по сумме двух встреч (1:3 на выезде и 1:2 в домашнем матче).

Французы рассматривают несколько кандидатов на роль главного тренера. Известно, что представители «ПСЖ» провели встречу с братом главного тренера «Челси» Антонио Конте, который представляет его интересы.

Подробности встречи на данный момент не сообщаются.

Источник: Бомбардир.ру
Франция. Лига 1 Англия. Премьер-лига Трансферы ПСЖ Челси Эмери Унаи Конте Антонио
Комментарии (8)
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Adekvat07
1520498119
К этому все идет
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Боцман59rus
1520501257
рад за Унаи, он достоин лучшего
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овертайм
1520502360
не думаю что конте способен выиграть лч
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Cupota
1520502363
Кншн, вбухали полмиллиарда летом, а не смогли престарелую Кристину переиграть.
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Татарин за ЦСКА
1520502963
Ну у Конте в Челси те же проблемы-его не слушают и не уважают футболисты,а сейчас была новость,что они его просто сливают.В Челси нет звёзд уровня Нймара.Ну придёт он в ПСЖ,а Неймар как и раньше натравит на Конте бразильцев и опять будет каша-мала.!!!!Нужен тренер с характером Клоппа!!!
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yarik1_78
1520504702
Тренеришка уже на чемоданах?
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Moriak93
1520512021
Антонио в курсе вообще что у него в ПСЖ будут те же проблемы что и сейчас?Мбаппе еще не куплен,200 млн еще предстоит заплатить летом,после чего трансферная кампания по сути и закончится-не на что будет усилятся и будет у него как в Челси-денег нет,но ты держись))
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BARCLAYS_APL
1520548153
ПСЖ при любом тренере любыми игроками в жизнью не возьмет Лигу Чемпионов араб зря старается передайте так ему природа и название клуба так суждено не выиграют
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