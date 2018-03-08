«ПСЖ» провел встречу с представителем Конте

После вылета «ПСЖ» из Лиги чемпионов увольнение главного тренера команды Унаи Эмери выглядит все более близким, сообщает L’Equipe. Напомним, парижане не смогли пройти в 1/8 финала турнира мадридский «Реал», уступил по сумме двух встреч (1:3 на выезде и 1:2 в домашнем матче).

Французы рассматривают несколько кандидатов на роль главного тренера. Известно, что представители «ПСЖ» провели встречу с братом главного тренера «Челси» Антонио Конте, который представляет его интересы.

Подробности встречи на данный момент не сообщаются.