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    Манчини: «В Лиге Европы «Зениту» тяжелее. Здесь много команд, которые сильнее нас»

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини перед первым матчем 1/8 финала Лиги Европы против «РБ Лейпцига» поделился мнением о значимости еврокубка для петербургского клуба.

    Встреча пройдет 8 марта в Лейпциге. Начало – в 23:05 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    – Насколько важна для «Зенита» Лига Европы?

    – Мы стремимся выигрывать в каждом матче. В Лиге Европы нам тяжелее, потому что сейчас в этом турнире много команд, которые сильнее «Зенита».

    Отставание от «Локомотива» в чемпионате уже не маленькое, но в футболе можно отыграть многое.

    Источник: Sports.ru

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    07.03.2018 20:11
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 7 марта 2018, 21:45

      У меня всё больше и больше вопросов ??? Хотя если честно -- то уже сейчас испытываю разочарование !!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3830

      minaev23 7 марта 2018, 20:34

      Вы сеньор чемпионат Англии выигрывали ну так давайте Лигу Европы осильте только состав скоординируйте а то как ни матч то что то новое!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1532

      starche 7 марта 2018, 20:24

      Физрук "стелет соломку."............

      3
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