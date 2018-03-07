Манчини: «В Лиге Европы «Зениту» тяжелее. Здесь много команд, которые сильнее нас»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини перед первым матчем 1/8 финала Лиги Европы против «РБ Лейпцига» поделился мнением о значимости еврокубка для петербургского клуба.

Встреча пройдет 8 марта в Лейпциге. Начало – в 23:05 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

– Насколько важна для «Зенита» Лига Европы?

– Мы стремимся выигрывать в каждом матче. В Лиге Европы нам тяжелее, потому что сейчас в этом турнире много команд, которые сильнее «Зенита».

Отставание от «Локомотива» в чемпионате уже не маленькое, но в футболе можно отыграть многое.