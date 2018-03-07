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  • Радимов предложил «Зениту» сыграть в Лейпциге, как с «Селтиком»

Радимов предложил «Зениту» сыграть в Лейпциге, как с «Селтиком»

7 марта 2018, 17:24
7

Бывший защитник «Зенита» Владислав Радимов дал комментарий по завтрашней встрече команды с «РБ Лейпциг» в 1/8 финала Лиги Европы.

«Я смотрел матч «РБ Лейпциг», когда они проиграли «Кeльну» со счeтом 1:2. Начало было за «Лейпцигом», они здорово играли, скорости были сумасшедшие, но постепенно это всe сошло на нет. По ходу матча «Кeльн» перехватил инициативу и вполне заслуженно выиграл.

На мой взгляд, самое основное – «Зениту» надо сыграть так же, как с «Селтиком», не дать в обороне ни метра свободного пространства сопернику. Со временем у нас будут появляться свободные зоны, в которых «Зенит» чувствует себя как рыба в воде. Их нужно использовать», — «Чемпионат» приводит слова Радимова в эфире «Радио Зенит».

Напомним, в ответном матче против «Селтика» команда Роберто Манчини одержала победу со счетом 3:0. Первая игра завершилась для петербургского клуба поражением 0:1.

Источник: Чемпионат.ком
Лига Европы РБ Лейпциг Зенит Радимов Владислав
Комментарии (7)
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insider_retro
1520435508
А если не будут появляться свободные зоны и встанут немцы в лучших традициях известных команд? Опять будет топтание, мучение и нулевой исход? Ведь, имеющийся подбор игроков, позволяет гибко и успешно играть против любых команд!! Как-то не спокойно...
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Боцман59rus
1520435995
видимо влад единственный, кому понравилась игра с селтиком, особенно первый матч, странные размышления и выводы, хорошего в прошлом игрока, на уровне приглашенных "звезд" и ведущих телеканала /Матч///
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Zenmaster
1520436562
Играть можно по разному -- результат нужен один -- ПОБЕДА !!!
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smersh45
1520437583
успеха! и удачи! и всё у нас получится
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OfaZavr
1520440439
заранее не известно как игра сложиться и чем немцы удивят поэтому по в той же манере сыграть может и не получиться.
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Гарриc
1520441190
С таким результатом нужно играть со всеми командами!
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zigbert
1520517231
Что бы пресинговать и не давать пространства Лейпцигу,нужна хорошая физическая выносливость.
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