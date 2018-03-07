Радимов предложил «Зениту» сыграть в Лейпциге, как с «Селтиком»

Бывший защитник «Зенита» Владислав Радимов дал комментарий по завтрашней встрече команды с «РБ Лейпциг» в 1/8 финала Лиги Европы.

«Я смотрел матч «РБ Лейпциг», когда они проиграли «Кeльну» со счeтом 1:2. Начало было за «Лейпцигом», они здорово играли, скорости были сумасшедшие, но постепенно это всe сошло на нет. По ходу матча «Кeльн» перехватил инициативу и вполне заслуженно выиграл.

На мой взгляд, самое основное – «Зениту» надо сыграть так же, как с «Селтиком», не дать в обороне ни метра свободного пространства сопернику. Со временем у нас будут появляться свободные зоны, в которых «Зенит» чувствует себя как рыба в воде. Их нужно использовать», — «Чемпионат» приводит слова Радимова в эфире «Радио Зенит».

Напомним, в ответном матче против «Селтика» команда Роберто Манчини одержала победу со счетом 3:0. Первая игра завершилась для петербургского клуба поражением 0:1.