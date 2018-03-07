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    Радимов предложил «Зениту» сыграть в Лейпциге, как с «Селтиком»

    Бывший защитник «Зенита» Владислав Радимов дал комментарий по завтрашней встрече команды с «РБ Лейпциг» в 1/8 финала Лиги Европы.

    «Я смотрел матч «РБ Лейпциг», когда они проиграли «Кeльну» со счeтом 1:2. Начало было за «Лейпцигом», они здорово играли, скорости были сумасшедшие, но постепенно это всe сошло на нет. По ходу матча «Кeльн» перехватил инициативу и вполне заслуженно выиграл.

    На мой взгляд, самое основное – «Зениту» надо сыграть так же, как с «Селтиком», не дать в обороне ни метра свободного пространства сопернику. Со временем у нас будут появляться свободные зоны, в которых «Зенит» чувствует себя как рыба в воде. Их нужно использовать», — «Чемпионат» приводит слова Радимова в эфире «Радио Зенит».

    Напомним, в ответном матче против «Селтика» команда Роберто Манчини одержала победу со счетом 3:0. Первая игра завершилась для петербургского клуба поражением 0:1.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.03.2018 17:24
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 8 марта 2018, 16:53

      Что бы пресинговать и не давать пространства Лейпцигу,нужна хорошая физическая выносливость.

      1
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      Рейтинг: +91

      Гарриc 7 марта 2018, 19:46

      С таким результатом нужно играть со всеми командами!

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 марта 2018, 19:33

      заранее не известно как игра сложиться и чем немцы удивят поэтому по в той же манере сыграть может и не получиться.

      2
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      Рейтинг: +616

      smersh45 7 марта 2018, 18:46

      успеха! и удачи! и всё у нас получится

      3
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 7 марта 2018, 18:29

      Играть можно по разному -- результат нужен один -- ПОБЕДА !!!

      3
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 7 марта 2018, 18:19

      видимо влад единственный, кому понравилась игра с селтиком, особенно первый матч, странные размышления и выводы, хорошего в прошлом игрока, на уровне приглашенных "звезд" и ведущих телеканала /Матч///

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 7 марта 2018, 18:11

      А если не будут появляться свободные зоны и встанут немцы в лучших традициях известных команд? Опять будет топтание, мучение и нулевой исход?
      Ведь, имеющийся подбор игроков, позволяет гибко и успешно играть против любых команд!! Как-то не спокойно...

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