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  • Бушманов объявил расширенный состав сборной России-U21 на отборочный турнир Евро-2019

Бушманов объявил расширенный состав сборной России-U21 на отборочный турнир Евро-2019

7 марта 2018, 17:14
4

Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов назвал расширенный состав на отборочные встречи чемпионата Европы-2019.

Вратари: Игорь Лещук («Динамо»), Александр Максименко («Спартак»), Александр Мелихов («Томь»), Игорь Обухов («Арсенал»).

Защитники: Александр Довбня («Пафос»), Никита Калугин («Динамо»), Александр Лихачeв, Николай Рассказов, Шамсиддин Шанбиев (все – «Спартак-2»), Михаил Лысов («Локомотив»), Виталий Стежко («Краснодар»), Джамалдин Ходжаниязов («Динамо» Санкт-Петербург), Никита Чернов («Урал»), Павел Шакуро («Тюмень»).

Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Владислав Пантелеев (оба – «Спартак»), Аяз Гулиев, Александр Зуев, Дмитрий Скопинцев (все – «Ростов»), Илья Жигулeв, Александр Макаров (оба – «Тосно»), Игорь Коновалов («Рубин»), Константин Кучаев (ЦСКА), Олег Ланин («Крылья Советов»), Андрей Мостовой («Химки»), Иван Обляков («Уфа»), Роман Тугарев («Локомотив»), Даниил Фомин («Олимпиец»).

Нападающие: Александр Соболев («Крылья Советов»), Георгий Мелкадзе («Тосно»), Фeдор Чалов (ЦСКА).

Окончательная заявка станет известна 12 марта.

Календарь сборной России-U21:

Македония – Россия – 23 марта;

Гибралтар – Россия – 29 марта.

Источник: РФС
Россия Россия (мол) Бушманов Евгений
Комментарии (4)
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Victor.Vings
1520432978
Оооо двое из Крыльев! хотя Ланин и в основу то не особо проходит, разве что на замену выйдет.
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Shogun
1520433795
А что так вратарей мало
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sochi-2013
1520441570
Краснодар слабенько представлен.
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