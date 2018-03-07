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    Бушманов объявил расширенный состав сборной России-U21 на отборочный турнир Евро-2019

    Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов назвал расширенный состав на отборочные встречи чемпионата Европы-2019.

    Вратари: Игорь Лещук («Динамо»), Александр Максименко («Спартак»), Александр Мелихов («Томь»), Игорь Обухов («Арсенал»).

    Защитники: Александр Довбня («Пафос»), Никита Калугин («Динамо»), Александр Лихачeв, Николай Рассказов, Шамсиддин Шанбиев (все – «Спартак-2»), Михаил Лысов («Локомотив»), Виталий Стежко («Краснодар»), Джамалдин Ходжаниязов («Динамо» Санкт-Петербург), Никита Чернов («Урал»), Павел Шакуро («Тюмень»).

    Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Владислав Пантелеев (оба – «Спартак»), Аяз Гулиев, Александр Зуев, Дмитрий Скопинцев (все – «Ростов»), Илья Жигулeв, Александр Макаров (оба – «Тосно»), Игорь Коновалов («Рубин»), Константин Кучаев (ЦСКА), Олег Ланин («Крылья Советов»), Андрей Мостовой («Химки»), Иван Обляков («Уфа»), Роман Тугарев («Локомотив»), Даниил Фомин («Олимпиец»).

    Нападающие: Александр Соболев («Крылья Советов»), Георгий Мелкадзе («Тосно»), Фeдор Чалов (ЦСКА).

    Окончательная заявка станет известна 12 марта.

    Календарь сборной России-U21:

    Македония – Россия – 23 марта;

    Гибралтар – Россия – 29 марта.

    Источник: РФС

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    07.03.2018 17:14
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6913

      sochi-2013 7 марта 2018, 19:52

      Краснодар слабенько представлен.

      0
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      Рейтинг: +38

      ilichsityFC > sochi-2013 7 марта 2018, 21:23

      у Краснодара поколение Ю19

      0
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      Рейтинг: +102

      Shogun 7 марта 2018, 17:43

      А что так вратарей мало

      2
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      Рейтинг: +304

      Victor.Vings 7 марта 2018, 17:29

      Оооо двое из Крыльев! хотя Ланин и в основу то не особо проходит, разве что на замену выйдет.

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