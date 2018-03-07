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    Паредес не полетел с «Зенитом» в Лейпциг

    Роберто Манчини объявил заявку «Зенита» на матч 1/8 финала Лиги Европы против «РБ Лейпциг».

    Голкиперы: Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Егор Бабурин;

    Защитники: Игорь Смольников, Миха Мевля, Бранислав Иванович, Эмануэль Маммана, Доменико Кришито, Эльмир Набиуллин, Юрий Жирков, Илья Скроботов;

    Полузащитники: Матиас Краневиттер, Далер Кузяев, Кирилл Капленко, Магомед Оздоев, Александр Ерохин, Эмилиано Ригони, Дмитрий Плетнев;

    Нападающие: Александр Кокорин, Антон Заболотный, Дмитрий Полоз, Себастьян Дриусси.

    «Леандро Паредес пропустит оба ближайших матча из-за перебора желтых карточек», – сообщила пресс-служба клуба.

    В Германии сине-бело-голубые начнут подготовку к матчу РФПЛ. Александр Ерохин и Доменико Кришито не помогут команде в Ростове-на-Дону из-за удалений в игре против «Амкара» (0:0).

    Встреча в Лейпциге состоится завтра. Ответный матч запланирован на 15 марта в Санкт-Петербурге.

    Источник: ФК «Зенит»

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    07.03.2018 12:39
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    Комментарии29
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    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 8 марта 2018, 13:48

      Для Зенита это ослабление состава.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 8 марта 2018, 01:38

      А разве удаления в своем чемпионате влияют на игры в еврокубках?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 7 марта 2018, 18:36

      Минимум ничью надо брать !

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2076

      upiter622 > Zenmaster 7 марта 2018, 20:29

      Это шантаж?)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster > upiter622 7 марта 2018, 20:56

      Это личное желание !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 7 марта 2018, 18:08

      Купили Оздоева, а Шатова продали, муд-лы. Вот сейчас Олег очень бы пригодился.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 7 марта 2018, 17:48

      Это плохо конечно же, но в любом случае удачи Зениту и выхода в следующуюю стадию! Всетаки это отечественный клуб, как бы кто не относился к нему!!!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -253

      Sanek85 7 марта 2018, 16:44

      Вылетят бомжи сраные так же как и свиньи!!!!!!!!!!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2519

      Челнинец 7 марта 2018, 15:14

      у Набиуллина появился шанс выйти в основе!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 7 марта 2018, 14:04

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      быки отымеют это дно !

      -4
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      ...
      Рейтинг: -253

      Sanek85 > dinar7777dinar 7 марта 2018, 16:44

      Татарская Динара, ты как? Нормально тебя имеют?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 7 марта 2018, 13:59

      такая убогая попытка развести срач, бомбардиру не мешало бы поучиться у своих пользователей

      3
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      Рейтинг: +3282

      woyser 7 марта 2018, 13:47

      Не беда, Паредес не незаменимый, есть кому играть. Удачи Зениту!!!

      5
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