Паредес не полетел с «Зенитом» в Лейпциг

Роберто Манчини объявил заявку «Зенита» на матч 1/8 финала Лиги Европы против «РБ Лейпциг».

Голкиперы: Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Егор Бабурин;

Защитники: Игорь Смольников, Миха Мевля, Бранислав Иванович, Эмануэль Маммана, Доменико Кришито, Эльмир Набиуллин, Юрий Жирков, Илья Скроботов;

Полузащитники: Матиас Краневиттер, Далер Кузяев, Кирилл Капленко, Магомед Оздоев, Александр Ерохин, Эмилиано Ригони, Дмитрий Плетнев;

Нападающие: Александр Кокорин, Антон Заболотный, Дмитрий Полоз, Себастьян Дриусси.

«Леандро Паредес пропустит оба ближайших матча из-за перебора желтых карточек», – сообщила пресс-служба клуба.

В Германии сине-бело-голубые начнут подготовку к матчу РФПЛ. Александр Ерохин и Доменико Кришито не помогут команде в Ростове-на-Дону из-за удалений в игре против «Амкара» (0:0).

Встреча в Лейпциге состоится завтра. Ответный матч запланирован на 15 марта в Санкт-Петербурге.