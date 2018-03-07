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Паредес не полетел с «Зенитом» в Лейпциг

7 марта 2018, 12:39
29

Роберто Манчини объявил заявку «Зенита» на матч 1/8 финала Лиги Европы против «РБ Лейпциг».

Голкиперы: Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Егор Бабурин;

Защитники: Игорь Смольников, Миха Мевля, Бранислав Иванович, Эмануэль Маммана, Доменико Кришито, Эльмир Набиуллин, Юрий Жирков, Илья Скроботов;

Полузащитники: Матиас Краневиттер, Далер Кузяев, Кирилл Капленко, Магомед Оздоев, Александр Ерохин, Эмилиано Ригони, Дмитрий Плетнев;

Нападающие: Александр Кокорин, Антон Заболотный, Дмитрий Полоз, Себастьян Дриусси.

«Леандро Паредес пропустит оба ближайших матча из-за перебора желтых карточек», – сообщила пресс-служба клуба.

В Германии сине-бело-голубые начнут подготовку к матчу РФПЛ. Александр Ерохин и Доменико Кришито не помогут команде в Ростове-на-Дону из-за удалений в игре против «Амкара» (0:0).

Встреча в Лейпциге состоится завтра. Ответный матч запланирован на 15 марта в Санкт-Петербурге.

Источник: ФК «Зенит»
Лига Европы Россия. Премьер-лига РБ Лейпциг Зенит
Комментарии (29)
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Diesel133
1520415695
Боже... Вы идиоты?
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Гуус
1520415826
Так стоп набиулин и пасназадоев разве заявлены за зенит в ле?? нет же?
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Shogun
1520416113
Проверьте зрение и пейте витамины для работы мозга
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insider_retro
1520416159
Состав по потенциалу способен на многое, а вот на что способна команда, уже и предсказать проблематично... "...Не спаянные и не скованные одной цепью..." И тем не менее - удачи на выезде!
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sерж
1520416549
бомбардир,ты вообще читал полный список игроков?не полетел только Паредес из-за перебора желтых карточек
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woyser
1520419646
Не беда, Паредес не незаменимый, есть кому играть. Удачи Зениту!!!
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Боцман59rus
1520420360
такая убогая попытка развести срач, бомбардиру не мешало бы поучиться у своих пользователей
Ответить
dinar7777dinar
1520420669
быки отымеют это дно !
Ответить
Сильвербой
1520434083
Это плохо конечно же, но в любом случае удачи Зениту и выхода в следующуюю стадию! Всетаки это отечественный клуб, как бы кто не относился к нему!!!
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Zenmaster
1520436967
Минимум ничью надо брать !
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