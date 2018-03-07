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  • Кирьяков: «30 процентов можно дать смело, что «Локо» увезет из Мадрида ничью»

Кирьяков: «30 процентов можно дать смело, что «Локо» увезет из Мадрида ничью»

7 марта 2018, 07:26
11

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков оценил шансы «Локомотива» в предстоящем матче 1/8 финала Лиги Европы с «Атлетико», который пройдет в столице Испании. Экс-футболист верит, что российская команда способна увезти из Мадрида ничью, но оценивает такие шансы лишь в 30 процентов.

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Атлетико» – «Локомотив» состоится в четверг, 8 марта, в 21:00 по московскому времени. Ответная игра пройдет в Москве 15 марта.

– Сколько процентов поставите на то, что «Локомотив» увезет очки из Мадрида?

– Понятно, что «Атлетико» – фаворит. Другое дело – шанс в футболе есть всегда. И игра «Локомотива» в последнее время вселяет определенный оптимизм. Уверен, игроки железнодорожников прекрасно понимают, что мадридцы превосходят их буквально во всех компонентах – контроль мяча, быстрые контратаки, вязкая позиционная оборона, опасные стандарты. Но не намного. И вот это принципиальный момент.

– В чем шанс «Локо»?

– В таких матчах самое главное – терпеть. «Ростов» в какой-то степени показал, что с «Атлетико» можно играть. Да, дончане уступили, но навязали очень достойную борьбу. Почему бы Семину не взять действия ростовчан за основу?

– Так сколько даете процентов на удачный исход встречи?

– 30 процентов можно дать смело, что «Локо» увезет ничью. При условии, что москвичи выдадут суперматч и все выложатся даже больше, чем на 100 процентов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига Европы Атлетико Локомотив Кирьяков Сергей
Комментарии (11)
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coocoo
1520397447
проценты какие-то, Кирьякова опрашивали в букмекерской конторе? может eго пытали?
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Pro100Kid
1520399636
Хм...Слабо верится,что Локо сможет увезти ничью из Мадрида, это вам не со Спартаком 0 0 катать, в Атлетико М ребята серьезнее.
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Пестрый
1520401460
Для этого в Мадриде должен пойти густой густой снег))
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Dimon 007
1520401883
Слабо верится...., ничью какую, 0:0, но Атлетико по любому забьёт..., а для 1:1 должен забить и Локо, но это произойдёт если Мадрид уйдёт с поля:))))! 3:0 в Мадриде будет хорошим результатом для Локо!
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Dimon 007
1520405844
Интересно конечно читать слова бывшего игрока сборной России.., всё в облаках летает.., вот так у нас и сборная к матчам готовится.,. 70%что мы увезём из Англии ничью, так что продолжаем бухать и курить кальян:)
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RusikLand
1520408767
"выложатся даже больше, чем на 100 процентов" - математик, однако:))
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Romantic2010
1520411635
Любят у нас заранее хоронить команду. Патриоты, сразу видно) Ставлю на 2-2
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пряник929
1520414304
Ты откуда, Сережа???
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serppion
1520469325
Ставь, Сережа, на ничью - разбогатеешь на 30 процентов.
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zigbert
1520502709
Если Локомотив проявит характер как в матче с Ниццей,то все вполне вероятно.
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