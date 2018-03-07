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    Кирьяков: «30 процентов можно дать смело, что «Локо» увезет из Мадрида ничью»

    Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков оценил шансы «Локомотива» в предстоящем матче 1/8 финала Лиги Европы с «Атлетико», который пройдет в столице Испании. Экс-футболист верит, что российская команда способна увезти из Мадрида ничью, но оценивает такие шансы лишь в 30 процентов.

    Первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Атлетико» – «Локомотив» состоится в четверг, 8 марта, в 21:00 по московскому времени. Ответная игра пройдет в Москве 15 марта.

    – Сколько процентов поставите на то, что «Локомотив» увезет очки из Мадрида?

    – Понятно, что «Атлетико» – фаворит. Другое дело – шанс в футболе есть всегда. И игра «Локомотива» в последнее время вселяет определенный оптимизм. Уверен, игроки железнодорожников прекрасно понимают, что мадридцы превосходят их буквально во всех компонентах – контроль мяча, быстрые контратаки, вязкая позиционная оборона, опасные стандарты. Но не намного. И вот это принципиальный момент.

    – В чем шанс «Локо»?

    – В таких матчах самое главное – терпеть. «Ростов» в какой-то степени показал, что с «Атлетико» можно играть. Да, дончане уступили, но навязали очень достойную борьбу. Почему бы Семину не взять действия ростовчан за основу?

    – Так сколько даете процентов на удачный исход встречи?

    – 30 процентов можно дать смело, что «Локо» увезет ничью. При условии, что москвичи выдадут суперматч и все выложатся даже больше, чем на 100 процентов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.03.2018 07:26
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 8 марта 2018, 12:51

      Если Локомотив проявит характер как в матче с Ниццей,то все вполне вероятно.

      0
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      Рейтинг: +3795

      serppion 8 марта 2018, 03:35

      Ставь, Сережа, на ничью - разбогатеешь на 30 процентов.

      0
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 7 марта 2018, 12:18

      Ты откуда, Сережа???

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 7 марта 2018, 11:33

      Любят у нас заранее хоронить команду. Патриоты, сразу видно) Ставлю на 2-2

      1
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      Рейтинг: +2214

      RusikLand 7 марта 2018, 10:46

      "выложатся даже больше, чем на 100 процентов" - математик, однако:))

      1
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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 7 марта 2018, 09:57

      Интересно конечно читать слова бывшего игрока сборной России.., всё в облаках летает.., вот так у нас и сборная к матчам готовится.,.
      70%что мы увезём из Англии ничью, так что продолжаем бухать и курить кальян:)

      -1
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      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 7 марта 2018, 09:22

      А сколько сил надо для этого. Есть ли они?

      0
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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 7 марта 2018, 08:51

      Слабо верится...., ничью какую, 0:0, но Атлетико по любому забьёт..., а для 1:1 должен забить и Локо, но это произойдёт если Мадрид уйдёт с поля:))))!

      3:0 в Мадриде будет хорошим результатом для Локо!

      0
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      Рейтинг: -19

      Пестрый 7 марта 2018, 08:44

      Для этого в Мадриде должен пойти густой густой снег))

      2
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 7 марта 2018, 08:13

      Хм...Слабо верится,что Локо сможет увезти ничью из Мадрида, это вам не со Спартаком 0 0 катать, в Атлетико М ребята серьезнее.

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