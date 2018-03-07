Кирьяков: «30 процентов можно дать смело, что «Локо» увезет из Мадрида ничью»

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков оценил шансы «Локомотива» в предстоящем матче 1/8 финала Лиги Европы с «Атлетико», который пройдет в столице Испании. Экс-футболист верит, что российская команда способна увезти из Мадрида ничью, но оценивает такие шансы лишь в 30 процентов.

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Атлетико» – «Локомотив» состоится в четверг, 8 марта, в 21:00 по московскому времени. Ответная игра пройдет в Москве 15 марта.

– Сколько процентов поставите на то, что «Локомотив» увезет очки из Мадрида?

– Понятно, что «Атлетико» – фаворит. Другое дело – шанс в футболе есть всегда. И игра «Локомотива» в последнее время вселяет определенный оптимизм. Уверен, игроки железнодорожников прекрасно понимают, что мадридцы превосходят их буквально во всех компонентах – контроль мяча, быстрые контратаки, вязкая позиционная оборона, опасные стандарты. Но не намного. И вот это принципиальный момент.

– В чем шанс «Локо»?

– В таких матчах самое главное – терпеть. «Ростов» в какой-то степени показал, что с «Атлетико» можно играть. Да, дончане уступили, но навязали очень достойную борьбу. Почему бы Семину не взять действия ростовчан за основу?

– Так сколько даете процентов на удачный исход встречи?

– 30 процентов можно дать смело, что «Локо» увезет ничью. При условии, что москвичи выдадут суперматч и все выложатся даже больше, чем на 100 процентов.