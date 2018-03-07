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  • Президент «Урала» Иванов: «Зенит» выбрал денежный вариант в вопросе Шатова»

Президент «Урала» Иванов: «Зенит» выбрал денежный вариант в вопросе Шатова»

7 марта 2018, 06:26
12

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов рассказал, что вел переговоры с «Зенитом» об аренде полузащитника Олега Шатова, который выпал из основного состава по итогам первой части сезона.

«Мы звали Шатова в Екатеринбург. Я разговаривал с Сергеем Фурсенко, обосновывал ему. Мы с «Зенитом» две игры уже сыграли, а с «Локомотивом», «Спартаком» и ЦСКА еще будем играть, еще можем отобрать очки, и Шатов помог бы.

Но «Зенит» выбрал денежный вариант: «Краснодар» будет закрывать всю зарплату Шатова, плюс получил право выкупа. Понятно, что мы такие деньги дать не можем. Сам Шатов к нам поехал бы с удовольствием.

Было видно, с каким удовольствием Олег играл в дебютном матче за «Краснодар». Он сыграл шикарно. Я увидел того Шатова, каким он был раньше. Я переживаю за него, и дай бог, чтобы его взяли в сборную на чемпионат мира», – рассказал Иванов.

В текущем сезоне Шатов провел 14 матчей (13 – в составе «Зенита»), в которых отдал четыре результативные передачи.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Урал Зенит Краснодар Иванов Григорий
Комментарии (12)
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retiremen
1520394298
Шатов, при наличии игровой практики, скорей всего будет иметь место в сборной. Урал очень хороший клуб конечно, но он играет в оборонительный футбол и Шатову проявить себя в таком футболе, сложно. Да и если игрок стоит денег, думаю он имеет право за свой труд получать эти деньги.
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DePisuares
1520404265
Манчини упырь!!! Задрал уже!!! Ерохиных Полозов выпускает а Шатов не пригодился ему... надеюсь после этого сезона его уволят, не уровень он даже РФПЛ
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prezent2017
1520404565
В Урале и так 2 зенитовских игрока, хватит с них.
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ilichkadr
1520407530
Да уж............. уже в открытую договорняки катают.
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iBragim2102
1520412283
Шатов недавно говорил, что хотел именно в Краснодар.
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jet andy
1520413715
Для Олега и Зенита это был лучший вариант. Не в обиду болелам Урала, но Краснодар более перспективный клуб на данный момент. Боюсь что Олежка там и останется.
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Бугимен
1520416834
Олегу Краснодар, самый лучше вариант!Удачи ему!
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порт
1520416880
Какое то странное интервью.
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Argon
1520430280
Не прокатила халява
Ответить
zigbert
1520502216
К сожалению деньги решают не все,но многое.
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