Президент «Урала» Иванов: «Зенит» выбрал денежный вариант в вопросе Шатова»

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов рассказал, что вел переговоры с «Зенитом» об аренде полузащитника Олега Шатова, который выпал из основного состава по итогам первой части сезона.

«Мы звали Шатова в Екатеринбург. Я разговаривал с Сергеем Фурсенко, обосновывал ему. Мы с «Зенитом» две игры уже сыграли, а с «Локомотивом», «Спартаком» и ЦСКА еще будем играть, еще можем отобрать очки, и Шатов помог бы.

Но «Зенит» выбрал денежный вариант: «Краснодар» будет закрывать всю зарплату Шатова, плюс получил право выкупа. Понятно, что мы такие деньги дать не можем. Сам Шатов к нам поехал бы с удовольствием.

Было видно, с каким удовольствием Олег играл в дебютном матче за «Краснодар». Он сыграл шикарно. Я увидел того Шатова, каким он был раньше. Я переживаю за него, и дай бог, чтобы его взяли в сборную на чемпионат мира», – рассказал Иванов.

В текущем сезоне Шатов провел 14 матчей (13 – в составе «Зенита»), в которых отдал четыре результативные передачи.