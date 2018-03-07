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    Президент «Урала» Иванов: «Зенит» выбрал денежный вариант в вопросе Шатова»

    Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов рассказал, что вел переговоры с «Зенитом» об аренде полузащитника Олега Шатова, который выпал из основного состава по итогам первой части сезона.

    «Мы звали Шатова в Екатеринбург. Я разговаривал с Сергеем Фурсенко, обосновывал ему. Мы с «Зенитом» две игры уже сыграли, а с «Локомотивом», «Спартаком» и ЦСКА еще будем играть, еще можем отобрать очки, и Шатов помог бы.

    Но «Зенит» выбрал денежный вариант: «Краснодар» будет закрывать всю зарплату Шатова, плюс получил право выкупа. Понятно, что мы такие деньги дать не можем. Сам Шатов к нам поехал бы с удовольствием.

    Было видно, с каким удовольствием Олег играл в дебютном матче за «Краснодар». Он сыграл шикарно. Я увидел того Шатова, каким он был раньше. Я переживаю за него, и дай бог, чтобы его взяли в сборную на чемпионат мира», – рассказал Иванов.

    В текущем сезоне Шатов провел 14 матчей (13 – в составе «Зенита»), в которых отдал четыре результативные передачи.

    Источник: Sport24

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    07.03.2018 06:26
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    Комментарии13
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    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 8 марта 2018, 12:43

      К сожалению деньги решают не все,но многое.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1168

      Argon 7 марта 2018, 16:44

      Не прокатила халява

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      Докторо123 7 марта 2018, 14:44

      ...............и дай бог, чтобы его взяли в сборную на чемпионат мира», – рассказал Иванов..................Краснодару нужна ЛЧ, надеемся , что Олег в этом поможет своей команде...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6309

      порт 7 марта 2018, 13:01

      Какое то странное интервью.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 7 марта 2018, 13:00

      Олегу Краснодар, самый лучше вариант!Удачи ему!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +807

      jet andy 7 марта 2018, 12:08

      Для Олега и Зенита это был лучший вариант. Не в обиду болелам Урала, но Краснодар более перспективный клуб на данный момент. Боюсь что Олежка там и останется.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 7 марта 2018, 11:44

      Шатов недавно говорил, что хотел именно в Краснодар.

      1
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      Рейтинг: +17840

      ilichkadr 7 марта 2018, 10:25

      Да уж............. уже в открытую договорняки катают.

      -1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 7 марта 2018, 09:36

      В Урале и так 2 зенитовских игрока, хватит с них.

      0
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      Рейтинг: +288

      DePisuares 7 марта 2018, 09:31

      Манчини упырь!!! Задрал уже!!! Ерохиных Полозов выпускает а Шатов не пригодился ему... надеюсь после этого сезона его уволят, не уровень он даже РФПЛ

      3
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