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Акинфеев: «Хочу быть игроком и через пять лет»

6 марта 2018, 22:28
9

Вратарь московского ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев дал понять, что не планирует в ближайшие пять лет завершать карьеру. Игроку 31 год.

«О том, чтобы стать тренером я не думаю. Когда ты действующий футболист, ты должен заниматься своей работой на данный момент. То, что будет после – будет после. Касаемо тренерской работы, я всегда говорил: «Нет, наверное». Здесь, я думаю, зарекаться никто не будет. В том числе и я. Всему свое время.

Через пять лет хотел бы еще играть и видеть себя в воротах. Насколько это будет уместно и правильно, покажет только время. Пока вперед не смотрю», – сказал футболист.

Главное достижение в карьере Акинфеева – победа в Кубке УЕФА в 2005 году.

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Россия Акинфеев Игорь
Комментарии (9)
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зенит ничто
1520364720
правильно игорь!вон буффон -40ему а все играет прекрасно!!
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Pro100Kid
1520364834
Уж если Игнашевич в 38 еще игрок,то почему вратарь не может доиграть до 37, вполне реально. Главное здоровья Игорю!
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Динияр Билялетдинов
1520365861
Будем надеятся
Ответить
vovan55
1520372242
лишь бы здоровье было...и травм не было...
Ответить
Татарин за ЦСКА
1520372717
Удачи,лучший!!!
Ответить
DEFENDER114
1520376286
Игорь, - лучший!!!! Здоровья и долголетия!!!
Ответить
starche
1520400300
Это вряд ли.
Ответить
kvm
1520401870
Да, твоих "сухих" серий нам не хватает...
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vladimir-7
1520402857
Правильно, чего загадывать, время покажет, а может быть не пять лет, а все десять.
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