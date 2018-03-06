Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Акинфеев: «Хочу быть игроком и через пять лет»

    Вратарь московского ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев дал понять, что не планирует в ближайшие пять лет завершать карьеру. Игроку 31 год.

    «О том, чтобы стать тренером я не думаю. Когда ты действующий футболист, ты должен заниматься своей работой на данный момент. То, что будет после – будет после. Касаемо тренерской работы, я всегда говорил: «Нет, наверное». Здесь, я думаю, зарекаться никто не будет. В том числе и я. Всему свое время.

    Через пять лет хотел бы еще играть и видеть себя в воротах. Насколько это будет уместно и правильно, покажет только время. Пока вперед не смотрю», – сказал футболист.

    Главное достижение в карьере Акинфеева – победа в Кубке УЕФА в 2005 году.

    Источник: РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.03.2018 22:28
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 7 марта 2018, 09:07

      Правильно, чего загадывать, время покажет, а может быть не пять лет, а все десять.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2251

      kvm 7 марта 2018, 08:51

      Да, твоих "сухих" серий нам не хватает...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1532

      starche 7 марта 2018, 08:25

      Это вряд ли.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 7 марта 2018, 01:44

      Игорь, - лучший!!!! Здоровья и долголетия!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 7 марта 2018, 00:45

      Удачи,лучший!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +840

      vovan55 7 марта 2018, 00:37

      лишь бы здоровье было...и травм не было...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +361

      Динияр Билялетдинов 6 марта 2018, 22:51

      Будем надеятся

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 6 марта 2018, 22:33

      Уж если Игнашевич в 38 еще игрок,то почему вратарь не может доиграть до 37, вполне реально. Главное здоровья Игорю!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +460

      зенит ничто 6 марта 2018, 22:32

      правильно игорь!вон буффон -40ему а все играет прекрасно!!

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11