Акинфеев: «Хочу быть игроком и через пять лет»

Вратарь московского ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев дал понять, что не планирует в ближайшие пять лет завершать карьеру. Игроку 31 год.

«О том, чтобы стать тренером я не думаю. Когда ты действующий футболист, ты должен заниматься своей работой на данный момент. То, что будет после – будет после. Касаемо тренерской работы, я всегда говорил: «Нет, наверное». Здесь, я думаю, зарекаться никто не будет. В том числе и я. Всему свое время.

Через пять лет хотел бы еще играть и видеть себя в воротах. Насколько это будет уместно и правильно, покажет только время. Пока вперед не смотрю», – сказал футболист.

Главное достижение в карьере Акинфеева – победа в Кубке УЕФА в 2005 году.