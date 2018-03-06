Писарро в течение 20-ти лет забивает в Бундеслиге хотя бы один гол за сезон

Нападающий «Кельна» Клаудио Писарро открыл счет своим голам в нынешнем сезоне, поразив ворота «Штутгарта» (2:3) в матче 25-го тура Бундеслиги.

Таким образом в течение своего 20-летнего выступления в чемпионате Германии 39-летний футболист каждый сезон забивает хотя бы один мяч.

Перуанец дебютировал в Бундеслиге в 1999 году. Форвард пропустил лишь сезон-2007/2008, когда выступал за «Челси». Ранее он также защищал цвета «Вердера» и «Баварии».

Отметим, что Писарро является лучшим бомбардиром в истории Бундеслиги среди легионеров. Кроме того, он лучший снайпер в истории «Вердера» (142 гола).