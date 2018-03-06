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    Писарро в течение 20-ти лет забивает в Бундеслиге хотя бы один гол за сезон

    Нападающий «Кельна» Клаудио Писарро открыл счет своим голам в нынешнем сезоне, поразив ворота «Штутгарта» (2:3) в матче 25-го тура Бундеслиги.

    Таким образом в течение своего 20-летнего выступления в чемпионате Германии 39-летний футболист каждый сезон забивает хотя бы один мяч.

    Перуанец дебютировал в Бундеслиге в 1999 году. Форвард пропустил лишь сезон-2007/2008, когда выступал за «Челси». Ранее он также защищал цвета «Вердера» и «Баварии».

    Отметим, что Писарро является лучшим бомбардиром в истории Бундеслиги среди легионеров. Кроме того, он лучший снайпер в истории «Вердера» (142 гола).

    Источник: Бундеслига

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    06.03.2018 14:24
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    Комментарии1
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      Viper for CSKA 6 марта 2018, 17:18

      Легенда немецкого чемпионата

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