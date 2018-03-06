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    Ходжсон рассчитывал на ничейный результат матча с «Манчестер Юнайтед»

    Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон считает, что игра с «Манчестер Юнайтед» могла стать позором для соперника, но его команда не смогла удержать нужный счет.

    «Все это очень напоминает мне День сурка. Мы вновь остались без очков и, как и в матче с «Тоттенхэмом», думаю, мы все же заслуживали большего.

    Я рассчитывал хотя бы на ничейный результат. Но мы снова остались ни с чем. Чувствую опустошенность и обиду за своих игроков.

    Мы банально отдали концовку игры. Думаю, при ничейном счете кто-нибудь, включая Моуринью, назвал бы ее позорной для соперника.

    Перспективы? Мы будем рады, если по окончании сезона окажемся на очко выше зоны вылета», – сказал Ходжсон.

    Матч 29-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» – «Манчестер Юнайтед»завершился со счетом 2:3.

    Источник: BBC

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    06.03.2018 09:28
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