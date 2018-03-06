Семин: «По сути, борьба за медали началась только сейчас, весной»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин не считает, что плохая погода помешала его команде в матче 21-го тура РФПЛ против «Спартака». По словам специалиста, игра получилась хорошей, с высоким напряжением на поле.

Игра 21-го тура РФПЛ «Локомотив» – «Спартак» завершился со счетом 0:0. Железнодорожники после этой встречи продолжают лидировать в турнирной таблице РФПЛ с 46 очками. «Спартак» делит 3-5 строчки с «Зенитом» и ЦСКА, набрав 38 баллов.

– Я не увидел чего-то резко негативного. На мой взгляд, была хорошая игра, с большим напряжением. Матч на результат как для одной, так и для другой команды. Да, было много технического брака. Но с поправкой на погоду это нормально. Зато хватало и интересных тактических моментов. Игра все 90 минут держала зрителей в напряжении.

– Снегопад внес коррективы в изначальный план на игру?

– Нет. Мы отталкивались только от своих возможностей. Заранее знали, что Ари и Джефферсон Фарфан нам не помогут. Оба еще не восстановились после повреждений. Бразильца внесли в заявку – но рисковать его здоровьем на таком газоне я посчитал неправильным. Впереди еще много важных матчей. И в РФПЛ, и в Лиге Европы. По сути, борьба за медали началась только сейчас, весной.

– Может, стоит внести в регламент пункт о переносе матча, если термометр показывает -10 и ниже?

– Для того, чтобы продвигать футбол, рекламировать топ-матчи, привлекать зрителей, должны быть созданы хорошие условия. Чтобы игроки выдавали свой максимум. Не только россияне, но и легионеры, которым еще сложнее в такую погоду. Тогда наш футбол будет по-настоящему востребован, посещаемость увеличится. И о здоровье игроков нельзя забывать... Ну а по регламенту надо не меня спрашивать, а лигу.