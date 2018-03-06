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    Семин: «По сути, борьба за медали началась только сейчас, весной»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин не считает, что плохая погода помешала его команде в матче 21-го тура РФПЛ против «Спартака». По словам специалиста, игра получилась хорошей, с высоким напряжением на поле.

    Игра 21-го тура РФПЛ «Локомотив» – «Спартак» завершился со счетом 0:0. Железнодорожники после этой встречи продолжают лидировать в турнирной таблице РФПЛ с 46 очками. «Спартак» делит 3-5 строчки с «Зенитом» и ЦСКА, набрав 38 баллов.

    – Я не увидел чего-то резко негативного. На мой взгляд, была хорошая игра, с большим напряжением. Матч на результат как для одной, так и для другой команды. Да, было много технического брака. Но с поправкой на погоду это нормально. Зато хватало и интересных тактических моментов. Игра все 90 минут держала зрителей в напряжении.

    – Снегопад внес коррективы в изначальный план на игру?

    – Нет. Мы отталкивались только от своих возможностей. Заранее знали, что Ари и Джефферсон Фарфан нам не помогут. Оба еще не восстановились после повреждений. Бразильца внесли в заявку – но рисковать его здоровьем на таком газоне я посчитал неправильным. Впереди еще много важных матчей. И в РФПЛ, и в Лиге Европы. По сути, борьба за медали началась только сейчас, весной.

    – Может, стоит внести в регламент пункт о переносе матча, если термометр показывает -10 и ниже?

    – Для того, чтобы продвигать футбол, рекламировать топ-матчи, привлекать зрителей, должны быть созданы хорошие условия. Чтобы игроки выдавали свой максимум. Не только россияне, но и легионеры, которым еще сложнее в такую погоду. Тогда наш футбол будет по-настоящему востребован, посещаемость увеличится. И о здоровье игроков нельзя забывать... Ну а по регламенту надо не меня спрашивать, а лигу.

    Источник: «Советский спорт»

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    06.03.2018 08:16
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +691

      retiremen 6 марта 2018, 17:35

      Есть версия, что борьба за медали начнется после решения о переигровки матча с Амкаром.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 марта 2018, 11:01

      все по делу сказал, чемпионская гонка в самом разгаре и она далеко не завершена.

      1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 6 марта 2018, 09:13

      Старый кокетничает..)

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 6 марта 2018, 09:10

      А с кого в РФС и РФПЛ можно спросить, когда там сидят одни карьеристы,
      взяточники и члены лиги и комитетов РФС с отсутствием понятия о футболе.

      2
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 6 марта 2018, 08:23

      Палыч молодец ничего лишнего, всё по делу!

      8
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