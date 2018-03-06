Матич: «Мой первый гол за «МЮ»? Это не основная работа для меня»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич рад, что его дебютный гол за команду принес ей важные три очка во встрече с «Кристал Пэлас».

«После второго пропущенного гола нам было очень сложно вернуться в игру. Но мы смогли продемонстрировать свой характер и сделали именно то, что требовал от нас Моуринью. Он сказал, что нам для возвращения придется приложить в разы больше усилий, чем в обычной игре.

Мой гол? Рад, что смог забить свой первый мяч за «Манчестер Юнайтед». Да, это не основная работа для меня, но я все равно рад, что смог принести команде три важных очка.

Нам никак нельзя расслабляться. Если в таких играх мы сможем побеждать, то тогда сможем претендовать на титул чемпиона», – приводит слова Матича Sports Mole.

Матч 29-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» – «Манчестер Юнайтед» завершился со счетом 2:3.