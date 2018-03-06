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    Матич: «Мой первый гол за «МЮ»? Это не основная работа для меня»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич рад, что его дебютный гол за команду принес ей важные три очка во встрече с «Кристал Пэлас».

    «После второго пропущенного гола нам было очень сложно вернуться в игру. Но мы смогли продемонстрировать свой характер и сделали именно то, что требовал от нас Моуринью. Он сказал, что нам для возвращения придется приложить в разы больше усилий, чем в обычной игре.

    Мой гол? Рад, что смог забить свой первый мяч за «Манчестер Юнайтед». Да, это не основная работа для меня, но я все равно рад, что смог принести команде три важных очка.

    Нам никак нельзя расслабляться. Если в таких играх мы сможем побеждать, то тогда сможем претендовать на титул чемпиона», – приводит слова Матича Sports Mole.

    Матч 29-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» – «Манчестер Юнайтед» завершился со счетом 2:3.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.03.2018 06:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 6 марта 2018, 10:17

      Очень интересный футболист.

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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 6 марта 2018, 07:58

      Матич красава

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