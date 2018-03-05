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    Семин ждет Дацюка в футболе

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что хотел бы видеть в качестве футболиста нападающего хоккейной сборной России Павла Дацюка.

    39-летний хоккеист в составе национальной команды выиграл Олимпиаду в Пхенчхане.

    – Кстати, о хоккее. Смотрели Олимпиаду?

    – Не просто смотрел. Я активно переживал за нашу команду и лично за Павла Дацюка, которого, пользуясь случаем, поздравляю с золотом Пхенчхана. Кстати, Паша очень даже неплохой футболист. Не удивлюсь, если после хоккея он попробует себя в нашем виде спорта.

    Источник: «Советский спорт»

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    05.03.2018 21:14
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 6 марта 2018, 09:20

      У нас было немало хоккеистов которые отлично играли в футбол.К примеру В.Бобров.

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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 5 марта 2018, 21:40

      Дацюк-великий игрок!Величайший! а его "умные" руки-гордость для хоккейной страны!

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