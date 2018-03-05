Семин ждет Дацюка в футболе

У нас было немало хоккеистов которые отлично играли в футбол.К примеру В.Бобров.
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что хотел бы видеть в качестве футболиста нападающего хоккейной сборной России Павла Дацюка.
39-летний хоккеист в составе национальной команды выиграл Олимпиаду в Пхенчхане.
– Кстати, о хоккее. Смотрели Олимпиаду?
– Не просто смотрел. Я активно переживал за нашу команду и лично за Павла Дацюка, которого, пользуясь случаем, поздравляю с золотом Пхенчхана. Кстати, Паша очень даже неплохой футболист. Не удивлюсь, если после хоккея он попробует себя в нашем виде спорта.