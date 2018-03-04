Венгер: «Топ-4 АПЛ? Это почти невозможно для «Арсенала»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал результат матча 29-го тура АПЛ против «Брайтона» (1:2).

«Мы были пассивными, играли с тяжелыми ногами. Но мы хорошо отреагировали во второй половине встречи.

Топ-4? Это очень сложно, почти невозможно теперь, мы слишком далеко позади. Нам надо обойти две команды, не одну. Но сейчас у нас другие проблемы – как снова начать побеждать.

Игра с «Миланом» в Лиге Европы? Нужно восстановиться психологически и физически, мы замучились сегодня. Мы много отдали в четверг [в матче против «Манчестер Сити» в рамках 28-го тура АПЛ – прим. «Бомбардира»], и вы могли это заметить сегодня», – сказал Венгер.

«Арсенал» занимает шестую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 45 очков в 29 турах.