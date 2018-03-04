Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Венгер: «Топ-4 АПЛ? Это почти невозможно для «Арсенала»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал результат матча 29-го тура АПЛ против «Брайтона» (1:2).

    «Мы были пассивными, играли с тяжелыми ногами. Но мы хорошо отреагировали во второй половине встречи.

    Топ-4? Это очень сложно, почти невозможно теперь, мы слишком далеко позади. Нам надо обойти две команды, не одну. Но сейчас у нас другие проблемы – как снова начать побеждать.

    Игра с «Миланом» в Лиге Европы? Нужно восстановиться психологически и физически, мы замучились сегодня. Мы много отдали в четверг [в матче против «Манчестер Сити» в рамках 28-го тура АПЛ – прим. «Бомбардира»], и вы могли это заметить сегодня», – сказал Венгер.

    «Арсенал» занимает шестую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 45 очков в 29 турах.

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.03.2018 19:12
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1152

      Superviser77 5 марта 2018, 04:03

      ПОЗОР!!!!!!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +166

      alexa1995 4 марта 2018, 22:35

      Вангую, Венгера заменят на Роджерса.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1532

      starche 4 марта 2018, 20:42

      Когда же ты уйдёшь!? Перестань уничтожать команду!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 4 марта 2018, 20:32

      если этот физрук венгер будет тренером и в следующем сезоне то будуще арсенала это середняк апл и без еврокубков !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1442

      Tsigan 4 марта 2018, 20:29

      Эх где тот Арсенал с Видьтордом,Юнгберг,Виера,Пирес,Анри,Кэмпбелл....Ведь тот Арсегал тоже был создан Венгером! почему же он сейчас не может купит нужных игроков имея хороший бюджет?!?!?!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Tsigan 4 марта 2018, 20:34

      ну таких как юнгберг перес анри где щас найдешь ! а нынешний состав не плох ! все дело в застое который идет уже лет 12 !! венгер физрук и надо его пинать и забыть о нем вообще ! ничего путного клубу он не принес после финала лч 2006 года когда барса их отымела !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7710

      mihail200606 4 марта 2018, 19:48

      когда уже этот садомазохизм в исполнении руководства арсенала закончится ...

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11