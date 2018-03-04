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Венгер: «Топ-4 АПЛ? Это почти невозможно для «Арсенала»

4 марта 2018, 19:12
7

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал результат матча 29-го тура АПЛ против «Брайтона» (1:2).

«Мы были пассивными, играли с тяжелыми ногами. Но мы хорошо отреагировали во второй половине встречи.

Топ-4? Это очень сложно, почти невозможно теперь, мы слишком далеко позади. Нам надо обойти две команды, не одну. Но сейчас у нас другие проблемы – как снова начать побеждать.

Игра с «Миланом» в Лиге Европы? Нужно восстановиться психологически и физически, мы замучились сегодня. Мы много отдали в четверг [в матче против «Манчестер Сити» в рамках 28-го тура АПЛ – прим. «Бомбардира»], и вы могли это заметить сегодня», – сказал Венгер.

«Арсенал» занимает шестую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 45 очков в 29 турах.

Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Арсенал Брайтон Венгер Арсен
Комментарии (7)
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mihail200606
1520182094
когда уже этот садомазохизм в исполнении руководства арсенала закончится ...
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Tsigan
1520184585
Эх где тот Арсенал с Видьтордом,Юнгберг,Виера,Пирес,Анри,Кэмпбелл....Ведь тот Арсегал тоже был создан Венгером! почему же он сейчас не может купит нужных игроков имея хороший бюджет?!?!?!
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dinar7777dinar
1520184740
если этот физрук венгер будет тренером и в следующем сезоне то будуще арсенала это середняк апл и без еврокубков !
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starche
1520185338
Когда же ты уйдёшь!? Перестань уничтожать команду!
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alexa1995
1520192129
Вангую, Венгера заменят на Роджерса.
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Superviser77
1520211821
ПОЗОР!!!!!!!!!!
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