Венгер: «Топ-4 АПЛ? Это почти невозможно для «Арсенала»

ПОЗОР!!!!!!!!!!
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал результат матча 29-го тура АПЛ против «Брайтона» (1:2).
«Мы были пассивными, играли с тяжелыми ногами. Но мы хорошо отреагировали во второй половине встречи.
Топ-4? Это очень сложно, почти невозможно теперь, мы слишком далеко позади. Нам надо обойти две команды, не одну. Но сейчас у нас другие проблемы – как снова начать побеждать.
Игра с «Миланом» в Лиге Европы? Нужно восстановиться психологически и физически, мы замучились сегодня. Мы много отдали в четверг [в матче против «Манчестер Сити» в рамках 28-го тура АПЛ – прим. «Бомбардира»], и вы могли это заметить сегодня», – сказал Венгер.
«Арсенал» занимает шестую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 45 очков в 29 турах.