Каррера: «Лимит на легионеров в Италии помог бы сборной вернуть былую славу»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался в поддержку введения лимита на легионеров в чемпионате Италии.

«Наличие лимита в России говорит о том, что страна следит за своими игроками.

Со временем об этом узнают и в Италии. Введение лимита могло бы стать важным шагом для итальянской сборной. Молодые футболисты получили бы шанс прогрессировать.

У тренера сборной было бы больше ресурсов для возвращения команде былой славы», – сказал Каррера.

Красно-белые возобновят сезон в чемпионате России 4 марта матчем против «Локомотива».