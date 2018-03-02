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  • Каррера: «Лимит на легионеров в Италии помог бы сборной вернуть былую славу»

Каррера: «Лимит на легионеров в Италии помог бы сборной вернуть былую славу»

2 марта 2018, 15:15
9

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался в поддержку введения лимита на легионеров в чемпионате Италии.

«Наличие лимита в России говорит о том, что страна следит за своими игроками.

Со временем об этом узнают и в Италии. Введение лимита могло бы стать важным шагом для итальянской сборной. Молодые футболисты получили бы шанс прогрессировать.

У тренера сборной было бы больше ресурсов для возвращения команде былой славы», – сказал Каррера.

Красно-белые возобновят сезон в чемпионате России 4 марта матчем против «Локомотива».

Источник: RMC
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Спартак Италия Каррера Массимо
Комментарии (9)
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Inks
1519994222
Совсем мозги заплыли у него в России...
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acer2003
1519995305
В России наслушался ???
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mutabor0992
1519996398
дЭбил!
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sidul1
1519996639
У нас есть лимит-все хорошо!Вот только сборной нет!
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Shogun
1519996680
Отмени лимит и все дружно россияне сядут на скамейку
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zigbert
1520008680
Берет сомнение что это сказал Каррера.
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Platon Faustov
1520012876
Когда ты играешь в слабой команде Испании против таких игроков как Месси, Роналду, Торреса, Гризманна и т.д., ты намного быстрее повышаешь уровень игры. А когда ты с деревяшками пинаешь мяч туда сюда, ты обречен на низкий уровень. С кого пример брать, когда ты топ уровень видишь раз в 4 года в соперниках?
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kanosa
1520081662
то чувство когда нужно брать пример итальяской Серии А с чемпионата Росии, как и что вводить)) смех...
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