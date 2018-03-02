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    Каррера: «Лимит на легионеров в Италии помог бы сборной вернуть былую славу»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался в поддержку введения лимита на легионеров в чемпионате Италии.

    «Наличие лимита в России говорит о том, что страна следит за своими игроками.

    Со временем об этом узнают и в Италии. Введение лимита могло бы стать важным шагом для итальянской сборной. Молодые футболисты получили бы шанс прогрессировать.

    У тренера сборной было бы больше ресурсов для возвращения команде былой славы», – сказал Каррера.

    Красно-белые возобновят сезон в чемпионате России 4 марта матчем против «Локомотива».

    Источник: RMC

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    02.03.2018 15:15
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +112

      kanosa 3 марта 2018, 15:54

      то чувство когда нужно брать пример итальяской Серии А с чемпионата Росии, как и что вводить)) смех...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +350

      Platon Faustov 2 марта 2018, 20:47

      Когда ты играешь в слабой команде Испании против таких игроков как Месси, Роналду, Торреса, Гризманна и т.д., ты намного быстрее повышаешь уровень игры. А когда ты с деревяшками пинаешь мяч туда сюда, ты обречен на низкий уровень. С кого пример брать, когда ты топ уровень видишь раз в 4 года в соперниках?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 2 марта 2018, 19:38

      Берет сомнение что это сказал Каррера.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +102

      Shogun 2 марта 2018, 16:18

      Отмени лимит и все дружно россияне сядут на скамейку

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +875

      sidul1 2 марта 2018, 16:17

      У нас есть лимит-все хорошо!Вот только сборной нет!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 2 марта 2018, 16:13

      дЭбил!

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 2 марта 2018, 15:55

      В России наслушался ???

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +272

      Inks 2 марта 2018, 15:37

      Совсем мозги заплыли у него в России...

      -3
      Ответить
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