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    Гуренко: «Это будут очень сложные 10 туров для «Локомотива»

    Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко не торопится говорить о чемпионском звании для «Локомотива» в этом сезоне. Бывший футболист железнодорожников уверен, что команде придется тяжело в оставшиеся 10 туров до завершения чемпионата.

    После 20-ти туров «Локомотив» лидирует в турнирной таблице РФПЛ, опережая «Спартак» и «Зенит» на восемь очков.

    — Во втором сезоне после возвращения Юрия Семина в «Локомотив» клуб лидирует в таблице и успешно выступает в Лиге Европы. «Локо» спустя много лет приходит в себя?

    — Без Юрия Павловича что-то забарахлило в этой машине. «Локомотив» сейчас на правильном пути.

    — Команда всерьез претендует на чемпионство?

    — Я ничего не хочу говорить, впереди еще 10 туров. Это будут очень сложные 10 туров. Желаю команде удачи, хочу, чтобы повторились наши 2002 и 2004 годы. Вижу, как пошел болельщик на трибуны. Историю пишут футболисты, но должен быть такой командир, который направит их на нужную дорожку. Считаю, что Юрий Павлович такой и есть.

    — Представим на секунду, что накануне чемпионства вам предлагают войти в тренерский штаб. Согласитесь?

    — Это чтобы съездить на банкет? Давайте не будем ничего загадывать про структуру клуба.

    — А были звонки из клуба? Сейчас в «Локо» много людей из того самого чемпионского состава…

    — Я в «Динамо» на своем месте. Со мной здесь и Дроздов, и Омельянчук. Так что в Минске людей из того «Локомотива» тоже достаточно.

    — В чемпионате России вас нет уже несколько лет. Хотели бы что-то передать российским болельщикам?

    — Болельщикам желаю побед «Локомотива». Они у нас всегда были лучшими. Многие из них стали значительно старше, у них уже появились свои дети. И из них, уверен, вырастут такие же замечательные люди – искренние и настоящие.

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.03.2018 09:19
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 2 марта 2018, 14:00

      Спасибо за теплые слова! Надеюсь, еще увидим Сергея в Локо!))

      1
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 2 марта 2018, 13:07

      Отрыв 8 очков позволяет Локомотиву уверенно смотреть в будущее.И хотя возможны очковые потери ,другие команды без них не обойдутся.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +393

      victosha 2 марта 2018, 11:36

      Я уже слышу победный гудок!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 2 марта 2018, 10:47

      Борьба за чемпионство -- лёгкой не бывает !!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +299

      Басмачи 2 марта 2018, 10:30

      Удачи Локомотиву !!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1007

      OOOVVV. 2 марта 2018, 10:24

      10 туров многое могут изменить, но ближайшая задача - победа над СпаМом, удачи Локо!

      2
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      Рейтинг: +168

      DQ1 2 марта 2018, 10:17

      Посмотрим дрогнут ли колени у паровозов)

      1
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      Рейтинг: +460

      зенит ничто 2 марта 2018, 10:13

      будет интересно!станут ли чемпионами!

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 2 марта 2018, 10:08

      Можно много говорить про математический расклад, статистику и настроения конкурентов, но задел хорош, команда на ходу и триумф неизбежен!..

      3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 2 марта 2018, 10:00

      10 туров пролетят как один да и соперники вам помогут, а золото никуда от РЖД не уедет

      1
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