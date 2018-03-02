Гуренко: «Это будут очень сложные 10 туров для «Локомотива»

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко не торопится говорить о чемпионском звании для «Локомотива» в этом сезоне. Бывший футболист железнодорожников уверен, что команде придется тяжело в оставшиеся 10 туров до завершения чемпионата.

После 20-ти туров «Локомотив» лидирует в турнирной таблице РФПЛ, опережая «Спартак» и «Зенит» на восемь очков.

— Во втором сезоне после возвращения Юрия Семина в «Локомотив» клуб лидирует в таблице и успешно выступает в Лиге Европы. «Локо» спустя много лет приходит в себя?

— Без Юрия Павловича что-то забарахлило в этой машине. «Локомотив» сейчас на правильном пути.

— Команда всерьез претендует на чемпионство?

— Я ничего не хочу говорить, впереди еще 10 туров. Это будут очень сложные 10 туров. Желаю команде удачи, хочу, чтобы повторились наши 2002 и 2004 годы. Вижу, как пошел болельщик на трибуны. Историю пишут футболисты, но должен быть такой командир, который направит их на нужную дорожку. Считаю, что Юрий Павлович такой и есть.

— Представим на секунду, что накануне чемпионства вам предлагают войти в тренерский штаб. Согласитесь?

— Это чтобы съездить на банкет? Давайте не будем ничего загадывать про структуру клуба.

— А были звонки из клуба? Сейчас в «Локо» много людей из того самого чемпионского состава…

— Я в «Динамо» на своем месте. Со мной здесь и Дроздов, и Омельянчук. Так что в Минске людей из того «Локомотива» тоже достаточно.

— В чемпионате России вас нет уже несколько лет. Хотели бы что-то передать российским болельщикам?

— Болельщикам желаю побед «Локомотива». Они у нас всегда были лучшими. Многие из них стали значительно старше, у них уже появились свои дети. И из них, уверен, вырастут такие же замечательные люди – искренние и настоящие.