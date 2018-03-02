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Гуренко: «Это будут очень сложные 10 туров для «Локомотива»

2 марта 2018, 09:19
10

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко не торопится говорить о чемпионском звании для «Локомотива» в этом сезоне. Бывший футболист железнодорожников уверен, что команде придется тяжело в оставшиеся 10 туров до завершения чемпионата.

После 20-ти туров «Локомотив» лидирует в турнирной таблице РФПЛ, опережая «Спартак» и «Зенит» на восемь очков.

— Во втором сезоне после возвращения Юрия Семина в «Локомотив» клуб лидирует в таблице и успешно выступает в Лиге Европы. «Локо» спустя много лет приходит в себя?

— Без Юрия Павловича что-то забарахлило в этой машине. «Локомотив» сейчас на правильном пути.

— Команда всерьез претендует на чемпионство?

— Я ничего не хочу говорить, впереди еще 10 туров. Это будут очень сложные 10 туров. Желаю команде удачи, хочу, чтобы повторились наши 2002 и 2004 годы. Вижу, как пошел болельщик на трибуны. Историю пишут футболисты, но должен быть такой командир, который направит их на нужную дорожку. Считаю, что Юрий Павлович такой и есть.

— Представим на секунду, что накануне чемпионства вам предлагают войти в тренерский штаб. Согласитесь?

— Это чтобы съездить на банкет? Давайте не будем ничего загадывать про структуру клуба.

— А были звонки из клуба? Сейчас в «Локо» много людей из того самого чемпионского состава…

— Я в «Динамо» на своем месте. Со мной здесь и Дроздов, и Омельянчук. Так что в Минске людей из того «Локомотива» тоже достаточно.

— В чемпионате России вас нет уже несколько лет. Хотели бы что-то передать российским болельщикам?

— Болельщикам желаю побед «Локомотива». Они у нас всегда были лучшими. Многие из них стали значительно старше, у них уже появились свои дети. И из них, уверен, вырастут такие же замечательные люди – искренние и настоящие.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий Гуренко Сергей
Комментарии (10)
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Garrincha58
1519974024
10 туров пролетят как один да и соперники вам помогут, а золото никуда от РЖД не уедет
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insider_retro
1519974499
Можно много говорить про математический расклад, статистику и настроения конкурентов, но задел хорош, команда на ходу и триумф неизбежен!..
Ответить
зенит ничто
1519974811
будет интересно!станут ли чемпионами!
Ответить
DQ1
1519975033
Посмотрим дрогнут ли колени у паровозов)
Ответить
OOOVVV.
1519975458
10 туров многое могут изменить, но ближайшая задача - победа над СпаМом, удачи Локо!
Ответить
Басмачи
1519975818
Удачи Локомотиву !!!
Ответить
Zenmaster
1519976875
Борьба за чемпионство -- лёгкой не бывает !!!
Ответить
victosha
1519979775
Я уже слышу победный гудок!
Ответить
zigbert
1519985277
Отрыв 8 очков позволяет Локомотиву уверенно смотреть в будущее.И хотя возможны очковые потери ,другие команды без них не обойдутся.
Ответить
Diesel133
1519988457
Спасибо за теплые слова! Надеюсь, еще увидим Сергея в Локо!))
Ответить
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