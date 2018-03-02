«Арсенал» уступил в трех матчах подряд и в 5 из 7 последних игр

В четверг, 1 марта, состоялся матч 28-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Арсенал» принимал на своем стадионе «Манчестер Сити». Встреча завершилась со счетом 0:3.

После этой игры «Арсенал» установил антирекорд, проиграв в пяти из семи последних матчей, а также в трех играх подряд. За месяц «Арсенал» выиграл только у «Эвертона» (5:1) и «Эстерсунда» (3:0).

После 28 туров «канониры» занимают шестое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от идущего четвертым «Тоттенхэма» на 10 очков.